"Спартак" объявил о переходе защитника "Гента" Жиго

В московском "Спартаке" состоялся первый в это летнее межсезонье трансфер. "Красно-белые" объявили о переходе защитника бельгийского "Гента" Самюэля Жиго.

О новичке сообщается на официальном сайте москвичей. С Жиго подписан четырехлетний контракт. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по данным СМИ, этот трансфер обошелся "Спартаку" в 8 миллионов евро.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года. в прошедшем сезоне он провел за команду 44 матча, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. "Спартак" также приводит интересную статистику действия игрока на поле, согласно которой, в прошлом сезоне он выиграл 74% единоборств, совершил 88% точных передач и 81% успешных отборов. Кроме того, его показатель выигранной борьбы в воздухе составил 71%.

"Спартак" по итогам завершившегося розыгрыша РФПЛ не сумел защитить чемпионский титул, финишировав третьим. Эта позиция позволяет "красно-белым" участвовать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.