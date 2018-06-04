Спасатели усилят надзор в пожарной безопасности

Такие меры проанонсировал новый глава МЧС России Евгений Зиничев на первом для себя полноценном селекторном совещании.
Те, кто внимательно следит за изменениями в спасательном ведомстве, ждали этого события с первого дня назначения нового министра. Дело в том, что знаменитые селекторные совещания в МЧС давно стали традиционным барометром, по которому можно было судить не только об уровне угроз в стране, но и о состоянии дел в самом министерстве. Недаром селекторы МЧС часто транслировал в прямом эфире федеральный новостной канал Россия-24.
Учитывая же малую известность и даже закрытость фигуры нового министра, был понятен и нынешний повышенный интерес к такому публичному событию, как селектор. Было понятно, что выходцу из спецслужб, прошедшему в ФСБ путь от рядового сотрудника до заместителя директора, Евгению Зиничеву придется менять свой имидж и стиль работы, начинать выступать публично и вообще становиться публичной фигурой. Многих интересовала его первая речь - что он скажет и с чего начнет.
Глава МЧС держался уверенно. Он заявил о начавшемся комплексном анализе работы чрезвычайного ведомства и обозначил основные направления работы. Заявил о необходимости пересмотра подходов к деятельности надзорных органов из-за увеличения числа техногенных пожаров.
- Президентом РФ поставлены четкие задачи обеспечить контроль за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей, уделять повышенное внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах, строго наказывать за недобросовестное и халатное отношение к своим обязанностям, - сказал Евгений Зиничев.
Кроме того, он заявил, что необходимо усилить профилактическую работу с населением. "Мы должны быть настроены на постоянный открытый диалог с людьми, и, безусловно, профилактические мероприятия потребуют значительных денежных средств, но, как понимаете, человеческая жизнь, человеческое здоровье дороже", - отметил он.
Изменения коснутся и еще одной сферы - подбора кадров. Также стало известно, что отменены и внесены изменения в ряд распорядительных документов и пересмотрен порядок работы Центральной аттестационной комиссии.
"Обращаю внимание руководителей территориальных органов и учреждений МЧС России. Вам в рамках своих полномочий необходимо активизировать работу по подбору кадров и назначать на вакантные должности специалистов такой численностью, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возложенные на них задачи", - подчеркнул глава ведомства.
Еще одна ключевая фраза Зиничева говорит о многом: "крайне важно повысить доверие нашего населения к деятельности МЧС России и продолжить традиции, складывавшиеся долгие годы". Это говорит о том, что министр ориентируется на наследие, накопленное ранее. Заметно, что он пытается советоваться со старой гвардией. И в таком случае - это курс и возвращение к истокам, к тому, что было при Шойгу.