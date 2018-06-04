Спасатели усилят надзор в пожарной безопасности

МЧС ждут изменения и, судя по всему, серьезные, но не совершенно новые, а основанные на славных традициях прошлого. Ведомству нужна новая политика в отношении надзора, усиление контроля за пожарной безопасностью и определение после тщательной проверки оптимальной численности личного состава реагирующих подразделений.

Такие меры проанонсировал новый глава МЧС России Евгений Зиничев на первом для себя полноценном селекторном совещании.

Те, кто внимательно следит за изменениями в спасательном ведомстве, ждали этого события с первого дня назначения нового министра. Дело в том, что знаменитые селекторные совещания в МЧС давно стали традиционным барометром, по которому можно было судить не только об уровне угроз в стране, но и о состоянии дел в самом министерстве. Недаром селекторы МЧС часто транслировал в прямом эфире федеральный новостной канал Россия-24.

Учитывая же малую известность и даже закрытость фигуры нового министра, был понятен и нынешний повышенный интерес к такому публичному событию, как селектор. Было понятно, что выходцу из спецслужб, прошедшему в ФСБ путь от рядового сотрудника до заместителя директора, Евгению Зиничеву придется менять свой имидж и стиль работы, начинать выступать публично и вообще становиться публичной фигурой. Многих интересовала его первая речь - что он скажет и с чего начнет.

Глава МЧС держался уверенно. Он заявил о начавшемся комплексном анализе работы чрезвычайного ведомства и обозначил основные направления работы. Заявил о необходимости пересмотра подходов к деятельности надзорных органов из-за увеличения числа техногенных пожаров.

- Президентом РФ поставлены четкие задачи обеспечить контроль за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей, уделять повышенное внимание обеспечению пожарной безопасности в общественных местах, строго наказывать за недобросовестное и халатное отношение к своим обязанностям, - сказал Евгений Зиничев.

Кроме того, он заявил, что необходимо усилить профилактическую работу с населением. "Мы должны быть настроены на постоянный открытый диалог с людьми, и, безусловно, профилактические мероприятия потребуют значительных денежных средств, но, как понимаете, человеческая жизнь, человеческое здоровье дороже", - отметил он.

Изменения коснутся и еще одной сферы - подбора кадров. Также стало известно, что отменены и внесены изменения в ряд распорядительных документов и пересмотрен порядок работы Центральной аттестационной комиссии.

"Обращаю внимание руководителей территориальных органов и учреждений МЧС России. Вам в рамках своих полномочий необходимо активизировать работу по подбору кадров и назначать на вакантные должности специалистов такой численностью, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возложенные на них задачи", - подчеркнул глава ведомства.

Еще одна ключевая фраза Зиничева говорит о многом: "крайне важно повысить доверие нашего населения к деятельности МЧС России и продолжить традиции, складывавшиеся долгие годы". Это говорит о том, что министр ориентируется на наследие, накопленное ранее. Заметно, что он пытается советоваться со старой гвардией. И в таком случае - это курс и возвращение к истокам, к тому, что было при Шойгу.