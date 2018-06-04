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04.06.2018 16:20
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор украинцу Сущенко за шпионаж

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд в понедельник огласил приговор обвиняемому в шпионаже в России гражданину Украины Роману Сущенко. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

На предыдущем заседании в ходе прения сторон гособвинитель попросил назначить Сущенко наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что стал жертвой провокации и невиновен, и поэтому попросил вынести ему оправдательный приговор.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Дело Романа Сущенко имеет гриф "секретно", поэтому все слушания проходили в закрытом режиме. Впрочем на оглашение резолютивной части приговора журналистов пустили. Сущенко обвиняют в шпионаже против России. Для иностранцев и лиц без гражданства это статья 276 Уголовного кодекса РФ, в которой говорится о сборе и хранении в целях передачи иностранному государству или организации сведений, составляющих государственную тайну. Наказание за шпионаж предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины полковника Романа Сущенко, который, по данным спецслужбы, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

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Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал с семьей в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа". В Москву, по его словам, он приехал во время отпуска, чтобы навестить родственников и друзей. Официальный Киев назвал задержание провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными. Агентство "Укринформ" также сообщило, что Сущенко с 2002 года работает в агентстве, и будучи в отпуске, прибыл в Москву по личным делам. При этом коллеги охарактеризовали Сущенко, как "журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией". В то же время независимые блогеры, которые пытались изучить именно журналистское творчество задержанного, нашли на "Укринформе" всего два его материала. Остальные публикации были либо удалены, либо ссылки были "мертвые". В свою очередь в МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации, которая требуется для всех иностранных журналистов.

Между тем в Киеве не скрывают, что после приговора Сущенко можно будет обменять на "удачно" задержанного недавно СБУ главного редактора информагентства РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене.

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