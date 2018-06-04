Завтра в Иннополисе, первом российском городе для ИТ-специалистов, открывается ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Ее ключевая тема - цифровая кооперация.

Руководители и сотрудники федеральных и региональных ведомств, предприниматели и менеджеры, инвесторы и ученые обсудят возможности сотрудничества в рамках программы "Цифровая экономика" и развитие ее ключевых направлений: информационную инфраструктуру, нормативное регулирование, исследовательские компетенции и технологические заделы, кибербезопасность, кадры и образовательную среду в экономике данных.

ЦИПР-2018 пройдет при поддержке Администрации президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация "Ростех", АНО "Цифровая экономика", Госкорпорация "Росатом". Генеральный спонсор конференции - "Вертолеты России". Аналитический центр при правительстве РФ выступит контентным партнером конференции.

"Участники конференции обсудят практические инструменты, которые создадут наилучшие условия для построения цифровой экономики, - рассказала исполнительный директор конференции ЦИПР Ольга Пивень. - Второй год в диалоге будут принимать активное участие представители стран ЕАЭС. Также пройдет международный экспортный форум, на котором обсудят перспективы выхода российских ИТ-решений на зарубежные рынки".

Год назад именно на конференции ЦИПР прошли первые обсуждения программы "Цифровая экономика". Сегодня созданы основные механизмы ее реализации, уже есть первые результаты. Основная цель ЦИПР-2018 - переход цифровой повестки в России на новый уровень качества и вовлечение в создаваемую экосистему как можно большего числа участников рынка. "Только совместные усилия бизнеса, государства, науки и инвестиционного сообщества способны трансформировать структуру российской экономики и создать на ее основе высокоприбыльные отрасли и новые ниши, - полагает Ольга Пивень. - Именно поэтому третья конференция ЦИПР посвящена цифровой кооперации".

Основная цель ЦИПР-2018 - переход цифровой повестки в России на новый уровень качества

Отдельный блок форума будет посвящен оборонным технологиям, в частности, диверсификации промышленных предприятий ОПК. Проникновение цифровых технологий в транспортный, энергетический, строительный секторы и сельское хозяйство обсудят на отраслевых сессиях, которые пройдут в партнерстве с профильными министерствами.

В программе конференции также образовательные мероприятия, на которых эксперты расскажут о профессиях будущего и поделятся своим мнением о том, стоит ли бояться конкуренции с роботами. Первый российский робот-андроид с реалистичной внешностью Алиса Зеленоградова выступит на ЦИПР со-модератором секции по робототехнике. Она не только будет задавать вопросы, но и постарается поддержать беседу.

Конференция пройдет в течение трех дней, завершающий день будет посвящен B2B-кооперации, трансформации бизнес-процессов в условиях макроэкономических изменений, реорганизации бизнес-среды.