У православных начался 38-дневный Петров пост

У православных христиан начался Петров пост, который продлится 38 дней. Верующим придется ограничивать себя в еде до 12 июля. В отличие от Великого Петров пост не такой строгий. Под полным запретом мясо, молоко и яйца, а также все блюда из этих продуктов.

Однако во многие дни разрешены рыба, икра и морепродукты, а в воскресенье взрослым можно выпить немного вина.

Сами православные говорят, что летом поститься не так тяжело, как весной. Уже много свежих овощей, фруктов и ягод.

Добавим, что Петров пост также называют апостольским, поскольку он был установлен еще учениками Христа. "Пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и сделаться достойными даров Святого Духа", - рассказал ТАСС протоиерей Артемий Владимиров.