У россиян наступила шестидневная рабочая неделя

На наступившей неделе россиянам придется работать шесть дней подряд. Об этом напоминает Роструд.

В связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и в этом году приходится на вторник, у россиян в этом году будет три выходных дня - с 10 по 12 июня. Но зато суббота - 9 июня - стала рабочим днем. С субботы выходной день перенесен на следующий понедельник, 11 июня. Это сделано, чтобы люди смогли полноценно отдохнуть - сразу три дня.

После длинной рабочей недели и последующих за ней трехдневных выходных россияне поработают всего три дня: со следующей среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня.

А вот следующие длинные выходные ожидаются теперь только осенью: 4 ноября - в День народного единства. Он выпадает на воскресенье, и выходной перенесли на понедельник, так что отдыхать будем с третьего по пятое ноября.