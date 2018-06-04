Участники парламентского форума выступили против санкций

В Москве открылся двухдневный международный форум "Развитие парламентаризма". Руководители делегаций иностранных государств на стартовом заседании признали губительность санкционной политики и поддержали российскую позицию о невмешательстве в суверенные дела государств.

На масштабное мероприятие в Москву съехались более 500 иностранных участников - парламентариев и экспертов из 96 стран мира. Одна из целей, которую поставило руководство Госдумы, - донести до иностранных коллег не искаженную точку зрения РФ на актуальные проблемы.

Солидный состав участников убедительно свидетельствует о высоком статусе встречи, отметил в приветственном напутствии президент РФ Владимир Путин. Слова главы государства зачитал его полпред в Госдуме Гарри Минх. Российский лидер отметил важность обсуждения на парламентском уровне актуальных проблем - от борьбы с терроризмом до безопасности в киберпространстве.

Именно парламентская дипломатия способна снизить накал конфронтации в мире, заявил инициатор форума - председатель Госдумы Вячеслав Володин. И ее роль возрастает "в условиях кризиса систем международного права и глобальной безопасности", чему виной - "безответственное поведение политиков и ряда государств".

Парламентарии должны вместе противостоять угрозам, среди которых и вмешательство во внутренние дела суверенных государств, считает глава нижней палаты. "Необходимо вернуть международную стабильность, утерянную в результате санкционных и информационных войн", - резюмировал Володин, уточнив, что это возможно только на основе взаимного уважения государств друг к другу и выполнения решений ООН.

"Те, кто вводят односторонние санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов", - заявил спикер ГД. И те связи, которые парламентарии развивают в том числе и в рамках форума, помогут "быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма".

Вслед за Володиным на форуме выступили спикеры парламентов с разных континентов.

Председатель Национального Совета Словацкой республики Андрей Данко был среди тех, кто выступил против попыток изоляции России. "Бороться за мир - задача и даже обязанность такого великого народа как русский. Без сильной России невозможен мир во всем мире, невозможен мирный диалог, - заявил он на форуме. - И санкции никогда не будут решением".

Самой большой проблемой современности политик назвал распространение ложной информации в интернете. Позже в разговоре с журналистами он привел пример такой лжи - "то, что произошло на Украине в случае с господином Аркадием Бабченко". Кстати, теме фальши в интернете и в целом кибербезопасности на форуме посвящена отдельная тематическая сессия.

Председатель Палаты депутатов Генерального Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эдгар Ромо Гарсия тоже считает, что государства мира "должны строить мосты, а не стены". "В рамках односторонних решений ряду стран навязываются экономические меры, ущемляются права… Мы убеждены, что надо решать эти проблемы в диалоге, чтобы никто из нас не проигрывал в этой ситуации", - заявил политик. Он выразил надежду, что иностранцы увидят, что Россия - это великая страна, когда приедут на предстоящий Чемпионат мира по футболу.

Председатель Консультативного совета государства Катар Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд подчеркнул, что в эпоху информационной революции повышается роль взаимодействия парламентариев. Единственное мерило права - это ООН, напомнил он. "Но некоторые страны, которые заявляют, что придерживаются международного права, делают противоположные шаги", - напомнил он.

Согласно проекту декларации, которую предполагается принять во второй день форума, участники осудят практику санкций в отношении парламентариев и СМИ в обход ООН.