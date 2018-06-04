Украина перекрыла часть Азовского моря

Три участка в акватории Азовского моря, прилегающие к украинскому побережью, заблокированы военным флотом Украины. Такая обстановка сохранится в регионе до 1 сентября, то есть на весь летний сезон. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook со ссылкой на ВМФ республики сообщает украинский журналист, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

В публикации также прилагается карта, на которой отмечены "закрытые" участки Белосарайского и Таганрогского заливов, где в указанный период якобы будут проводиться зенитно-ракетные и артиллерийские учения. По мнению экспертов "РГ", это обоснование звучит не слишком убедительно. Обычно для стрельб морские прибрежные территории блокируются на несколько дней, но никак не на месяцы. "Если украинские военные будут проводить их каждый день вплоть до сентября, то у них попросту кончатся боеприпасы", - отмечает собеседник "РГ".

Специалисты также обращают внимание, что одна из закрытых зон начинается от Мариуполя и тянется на восток, огибая побережье, до Новоазовска. То есть речь идет о территории, подконтрольной силам самопровозглашенной Донецкой народной республики. "Это настораживает. Не исключено, что готовятся серьезные провокации с возможной высадкой десанта украинских силовиков. Кроме того, порт Мариуполя, куда заходят многие иностранные суда, может быть закрыт именно в целях избежать их случайного потопления в случае эскалации боевых действий. В целом же маневры украинской стороны пока не слишком ясны. Флот РФ туда и так не заходит, так что они как будто закрылись от самих себя", - заключил источник "РГ".