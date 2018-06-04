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04.06.2018 16:53
Рубрика: Власть

Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа

Текст: Кира Латухина

Подготовка встречи президентов России и США до сих пор так и не ведется, вопрос повис в воздухе. Об этом сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Фото: depositphotos.com
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"Наш президент упомянул на Петербургском форуме, что России и Америке есть, конечно, о чем поговорить, но такой подготовки конкретной пока не ведется и в этом плане на календаре по-прежнему 20 марта, когда в ходе телефонного разговора Трамп предложил рассмотреть возможность проведения такой встречи", - заявил Ушаков.

"Сейчас, однако, вопрос - где и когда - висит в воздухе пока что", - также заметил помощник президента.

Напомним, что в интервью австрийской телерадиокомпании ORF Путин предложил спросить у американских коллег, почему до сих пор не состоялась его новая встреча с Трампом. "На мой взгляд, это следствие внутриполитической борьбы в США", - заметил он.

Отсутствие инициативы Вашингтона в этом вопросе констатировал на сегодняшнем брифинге и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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