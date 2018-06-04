В Беларуси подготовлен проект указа о развитии электротранспорта

Белорусское правительство подготовило проект указа по развитию электротранспорта и созданию в стране инфраструктуры для зарядки электромобилей. Об этом сообщил в интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Семашко.

По его словам, еще надо создать инфраструктуру зарядных станций, которые располагались бы с интервалом не более 100 км.

Семашко отметил, что в Минске уже работают 20 электробусов, этот экологически чистый транспорт доказал экономическую состоятельность. Вице-премьер добавил, что "Белкоммунмаш" имеет заказы "на тысячи электробусов". В планах белорусского производителя - произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей.