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04.06.2018 21:08
Рубрика: Общество

В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок

Текст: Ирина Ивойлова
Летом в России будет действовать 45 899 лагерей, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Здесь смогут отдохнуть и оздоровиться 6 миллионов детей.

Всего их у нас 18 миллионов. Что делать остальным, чтобы не попасть в печальную статистику Следственного комитета? В прошлом году летом из-за несчастных случаев погибло более 630 детей. Только за три летних месяца 2017-го утонуло более 200 детей. Электротравмы, многие из которых привели к гибели, получили практически два десятка детей. Почти столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах. Министр Ольга Васильева предлагает организовать иные формы занятости детей - туристические походы, слеты, экспедиции, экскурсии, творческие мастерские, занятие в клубах по месту жительства, физкультурно-массовые мероприятия, квесты, военно-спортивные сборы. Может быть задействована инфраструктура Кванториумов.

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- Обращаю внимание, что в летний период времени возможно использовать инфраструктуру Кванториумов, продолжив реализацию программы "Инженерные каникулы", - подчеркнула Ольга Юрьевна.

По мнению министра, использоваться также может инфраструктура организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.

В 11 регионах очень скоро пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

- Необходимо предусмотреть в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, проживающих на территории этих регионов, - уверена министр.

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