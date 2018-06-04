В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок

Летом в России будет действовать 45 899 лагерей, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Здесь смогут отдохнуть и оздоровиться 6 миллионов детей.

Всего их у нас 18 миллионов. Что делать остальным, чтобы не попасть в печальную статистику Следственного комитета? В прошлом году летом из-за несчастных случаев погибло более 630 детей. Только за три летних месяца 2017-го утонуло более 200 детей. Электротравмы, многие из которых привели к гибели, получили практически два десятка детей. Почти столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах. Министр Ольга Васильева предлагает организовать иные формы занятости детей - туристические походы, слеты, экспедиции, экскурсии, творческие мастерские, занятие в клубах по месту жительства, физкультурно-массовые мероприятия, квесты, военно-спортивные сборы. Может быть задействована инфраструктура Кванториумов.

- Обращаю внимание, что в летний период времени возможно использовать инфраструктуру Кванториумов, продолжив реализацию программы "Инженерные каникулы", - подчеркнула Ольга Юрьевна.

По мнению министра, использоваться также может инфраструктура организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.

В 11 регионах очень скоро пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

- Необходимо предусмотреть в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей, проживающих на территории этих регионов, - уверена министр.