В Германии задержали буддийского монаха по обвинению в коррупции

Полиция ФРГ по запросу Национального центрального бюро Интерпола Тайланда поймала буддийского монаха, который бежал из своего монастыря за несколько минут до ареста по обвинению в коррупции. Об этом сообщил интернет-портал Nation.

По данным следствия, монаху по имени Сангхи Пхра Пхромметхи предъявили обвинение в расхищении средств, выделенных на ремонтные и строительные работы в монастыре. Всего по этому делу проходило восемь служителей буддийского храма. Одному из подельников задержанного удалось сбежать до прибытия полиции, второй - сдался местным властям на прошлой неделе, а Пхра Пхромметхи решил отправиться за границу, после чего он был объявлен в международный розыск и схвачен на территории Германии.

Отмечается, что дело о хищении средств, выделенных на строительство и ремонт храмов, было заведено в королевстве более двух лет назад, ранее под статью попали несколько гражданских чиновников. Однако монахи проходят по такому делу впервые. Все восемь нарушителей закона после ареста были лишены священного монашеского сана.