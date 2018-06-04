В Гватемале объявили трехдневный траур по жертвам извержения вулкана

Власти Гватемалы объявили трехдневный траур после гибели десятков людей в результате извержения вулкана Фуэго. Соответствующий указ подписал президент страны Джимми Моралес.

Представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон сообщил, что по последним данным жертвами стихии стали не менее 25 человек. Власти эвакуировали во временные убежища более 600 человек из прилегающих к вулкану районов Сакатепекесе и Эскуинтла. В этих департаментах объявлен максимальный уровень опасности.

По оценкам вулканологов, извержение вулкана Фуэго, считающегося одним из наиболее активных на территории Гватемалы, стало наиболее мощным за последние годы. Высота столба пепла достигает 10 километров.