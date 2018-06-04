В Кремле рассказали о планах Путина в Австрии и Китае

Большую часть этой недели президент Владимир Путин проведет за рубежом - предстоят два важных международных визита. Уже во вторник Владимир Путин отправится в Австрию, а 8-10 июня совершит трехдневную поездку в Китай, где посетит несколько городов.

Визит в Австрию приурочен к 50-летию начала поставок советского газа. Австрия - еще и важный транзитный узел для других стран Западной Европы. "Наши две страны совместными усилиями обеспечивают энергобезопасность всего европейского континента", - заметил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин проведет отдельные переговоры с президентом и канцлером республики, пообщается с участниками бизнес-форума и посетит с австрийскими лидерами выставку "Полотна старых мастеров" из Эрмитажа. Также глава государства возложит цветы к памятнику советским воинам-освободителям. Запланировано подписание документов.

"Австрия - один из наиболее близких наших партнеров не только в экономике, но и в политической сфере", - подчеркнул Ушаков. С июля она будет председательствовать в органах ЕС, и переговоры будут интересны еще и с этой точки зрения. Также на повестке - обсуждение проекта строительства железной дороги Кошице-Вена. Конечно, лидеры поговорят и о международных делах - прежде всего, Украина, Сирия.

Госвизит в КНР и участие в саммите ШОС займет три дня - 8-10 июня. "Стратегическое взаимодействие с Китаем - один из основных приоритетов нашей внешней политики, и двусторонние отношения достигли достаточно высокого уровня и служат образцом того, как может и должен строиться межгосударственный диалог в современном мире между двумя крупными государствами", - подчеркнул Ушаков.

Сначала Путин прилетит в Пекин. После переговоров будет совместное заявление. В ходе таких визитов всегда подписывается солидный пакет документов. Затем Путин и Си Цзиньпин на поезде отправятся в Тяньцзинь на хоккейный матч. Запланирован обед в узком составе для проговора особо чувствительных вопросов.

Главы государств обсудят не только двусторонние дела, но и пройдутся по мировым и региональным вопросам, состоится подробный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, в частности в преддверии встречи США-КНДР. Будет затронута ситуация в Сирии и АТР.

Вечером 9 июня лидеры ШОС посетят торжественный прием. На следующий день запланированы переговоры в узком составе, уже с участием Индии и Пакистана. "Мы за это ратовали и боролись, несмотря на трудности, и в конце концов это позволило укрепить авторитет и потенциал ШОС", - подчеркнул Ушаков. Будут обсуждены шаги по совершенствованию деятельности организации, сотрудничество по приоритетным направлениям, лидеры также "пройдутся" по ключевым региональным проблемам - Афганистан и Ближний Восток.

Путин изложит оценку стоящих перед ШОС задач с акцентом на противодействие терроризму, даст оценку региональным конфликтам. Москва выступает за создание на базе региональной антитеррористической структуры ШОС центра по противодействию новым вызовам и угрозам, и для начала предложит учредить рабочую группу по противодействию финансированию терроризму за счет доходов от незаконного оборота наркотиков. Также ожидается смена генсека ШОС и директора комитета региональной антитерристической структуры. Путин отдельно встретится с президентами Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Пакистана и примет участие в трехсторонней встрече Россия-Китай-Монголия.