В Молдавии признали законным запрет новостных передач из РФ

Президент Молдавии Игорь Додон не смог опротестовать в Конституционном суде республики поправки к кодексу о теле- и радиовещании. В частности, ими запретили трансляцию новостных и аналитических программ российского производства.

Молдавским зрителям разрешат смотреть только передачи из Евросоюза, а также США и тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. О судебном вердикте сообщает Sputnik Moldova. Примечательно, что даже посол Соединенных Штатов в Кишиневе Джеймс Петтит ранее осудил цензуру молдавских властей и назвал ее наступлением на свободу СМИ.

Напомним, что молдавские депутаты, представляющие так называемые либеральные прозападные партии и контролирующие правительство республики, дважды принимали закон о противодействии "иностранной пропаганде", подразумевая под ней информационный поток из РФ. Один раз главе государства удавалось заблокировать реформу, однако второй раз у них получилось пролоббировать поправки. Они были утверждены в то время, когда Игорь Додон был временно отстранен от власти.

Сегодня суд отклонил обращение Додона и признал инициативу соответствующей основному закону страны. За нарушение нового регламента для телеканалов предусмотрены штраф от 147 до 370 тысяч в пересчете на рубли и отзыв лицензии. Телеканал "РТР-Молдова" при этом уже готовятся наказать за трансляцию парада Победы 9 мая из Москвы.