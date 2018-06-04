В Нигерии пастухи-кочевники убили не менее 13 человек

На юго-востоке Нигерии вооруженные люди напали на местных жителей и убили семь человек. Еще шесть пострадали. Злоумышленники также сожгли несколько домов и похитили женщину.

"Пастухи фулани вторглись в нашу деревню в предрассветные часы. Они входили в дома спящих людей и убивали их", - рассказал очевидец расправы.

Еще одно нападение было совершено в районе Отуркпо. Там жертвами злоумышленников стали шесть человек. Предпринимаются усилия по задержанию подозреваемых.

Как отмечает РИА Новости, скотоводы фулани часто нападают на жителей нигерийских деревень. В конфликтах из-за пастбищных земель только за последние несколько лет погибли несколько тысяч человек.