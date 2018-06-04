В России могут ввести топливный сбор для авиапассажиров

Авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина. Только за апрель-май цены на топливо для самолетов выросли относительно марта на 13,5 процента.

Об этом говорится в открытом письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на имя вице-премьера Максима Акимова, который курирует вопросы транспорта.

В Ассоциации говорят о том, что если рост стоимости авиакеросина продолжится, то перевозчики будут вынуждены, компенсируя свои незапланированные расходы, ввести дополнительный топливный сбор для пассажиров. И это, в конечном итоге, снизит доступность авиатранспорта в России.

Компании просят проанализировать ситуацию на керосиновом рынке и по итогам его провести совещание по этой проблеме.