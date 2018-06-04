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04.06.2018 21:00
Рубрика: Общество

Учитесь на здоровье

Программы для школ поменяют
Текст: Наталья Лихачева
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
В 19 регионах начался пилотный проект по исследованию здоровьесберегающей среды в школах и школах-интернатах, где учатся и живут дети с ограниченными возможностями здоровья. Пока взяли началку.

Задача - понять, что надо изменить в подходах к обучению таких детей для сохранения их физического и психического здоровья.

Фото: EPA
Только 37 процентов выпускников работают по специальности

- Сегодня школьную нагрузку могут выдержать единицы, у 85 процентов детей есть особенности в развитии. Это не значит, что они инвалиды и не могут учиться в массовой школе, но подходы должны быть другими, - уверена руководитель группы мониторинга директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

По ее словам почти все дети с ОВЗ медлительны, их нельзя и подгонять и торопить и даже слова учителя на контрольной работе "мы тебя все ждем" вызывают у них стресс. Таким детям надо гораздо больше времени на усвоение материала, контрольные и проверочные работы.

- Им нужна медленная речь при объяснении материала. Мы только что вернулись из Нижнего Новгорода, где были в школе- интернате для глухих. Там новые столы, стулья, а таким детям нужно не сидеть за партами, а лежать на ковриках. - замечает Марьяна Безруких. - Дефектологов у нас учат точно так же, что и 50 лет назад и рассказывают о диагнозе ММД (минимальная мозговая дисфункция), а его уже давно не ставят нигде в мире.

В Ростовской области провели исследования состояния здоровья детей в интернатах. Оказалось, что у них гораздо больше нарушений здоровья. Самые уязвимые - сердечно-сосудистая и центральная нервная системы. В итоге в Азовской школе педагоги пересмотрели всю систему оценки знаний.

Заместитель директра департамента Министерства просвещения Ирина Терехина подтвердила, что по итогам мониторинга могут быть пересмотрены "и планы, и программы и даже стандарты".

Кстати

6 июня выпускники будут сдавать самый массовый на ЕГЭ предмет - русский язык. Он является обязательным и нужен для получения аттестата и поступления во все вузы. Второй обязательный экзамен - математику, школьники уже сдали. Профильный уровень выбрали 421 тысяча человек, базовый - 585 тысяч. Было немало тех, кто решил пойти и базовый и на профильный ЕГЭ.

Кроме того, выпускники уже сдали ЕГЭ по истории, химии, гографии, информатике.

Одновременно с ЕГЭ идут выпускные экзамены в 9-х классах. Их будут сдавать 1млн. 300 тысяч выпускников. Обязательных экзаменов два - математика и русский язык, еще два надо выбрать. Чаще всего на ГИА ученики выбирают обществознание, географию, биологию и информатику.

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