В России появились полисы для путешественников с моментальной выплатой компенсации при задержке авиарейса.

Страховка работает благодаря специальному программному обеспечению. Человек, купивший полис, получает SMS со ссылкой на веб-сайт, где оставляет данные об авиарейсе: номер и дату. Дальше система отслеживает все сама. Если рейс задерживается, пассажиру приходит сообщение. Для получения компенсации требуется пройти по ссылке, заполнить форму электронного заявления, приложив фото паспорта и посадочного талона. После этого деньги перечисляются на карточку. Требовать справку от перевозчика о времени задержки вылета, как это бывает в обычном случае, и ехать в офис страховой компании не нужно.

По данным "Ренессанс страхование" - компании, которая уже внедрила у себя разработку, средняя скорость получения выплаты по новому полису - 27 минут.

Стоимость полиса начинается с 99 рублей. Но окончательная цена рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно: она зависит от статистики задержек по каждому рейсу в тот или иной момент времени, а также от погодных условий. Например, в зимний сезон цена на страховку авиарейсов из Москвы растет в силу повышенного уровня задержек и наоборот - снижается в летний.

Что касается компенсации, то уже через два часа после задержки рейса владелец полиса может получить выплату 5 тысяч рублей плюс по одной тысяче рублей за каждый дополнительный час. В случае отмены рейса также выплачивается 5 тысяч рублей.

В списке причин, вызывающих особое недовольство путешественников, не только задержка или отмена рейса, но и потеря багажа. К сожалению, распространить практику страхования с мгновенными выплатами на этот риск пока нереально, говорят специалисты. "Это связано с тем, что нет возможности автоматически получать данные о потере багажа. Источника такой информации пока не существует, - поясняет Артем Кокорин, генеральный директор Insurion - компании-разработчика. - Однако уже практически готово технологическое решение, позволяющее осуществлять моментальную выплату страхового возмещения, если пассажир опоздал на стыковочный авиарейс. Так что скоро на российском рынке появится и такой страховой продукт".

За рубежом многие компании, работающие в сфере страхования, уже перевели в онлайн весь процесс общения с клиентами: от продаж до урегулирования убытков, отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев. В России, по его словам, тоже хватает разработок, которые позволяют это сделать. Однако пока страховые компании наиболее активно развивают лишь онлайн-продажи своих продуктов. "В отношении всего остального есть ряд нормативных ограничений и неготовность некоторых ведомств работать в новом формате. Это проблемы, конечно, будут сняты, но требуется время", - говорит Самиев.