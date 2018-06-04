В топ-100 престижного международного рейтинга THE, основанного на репутации вузов, попали МГУ (33) и МФТИ (91-100).

При составлении рейтинга учитывались мнения 10 323 ученых из 133 стран. В тройку лидеров рейтинга в 2018 году вошли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Ректор МГУ Виктор Садовничий так прокомментировал успех университета: "Мы на почетной позиции благодаря реализации крупнейших научных, инфраструктурных и образовательных проектов в России и за рубежом. За последние два года были открыты центры МГУ в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии. Состоялся набор студентов в российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне".

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев подчеркнул, что репутация Физтеха высока потому, что очень высок уровень выпускников. "Среди них, например, лауреаты Нобелевской премии Андрей Гейм и Константин Новосёлов, астрофизик Рашид Сюняев и другие известные ученые и технологические предприниматели".

Кстати

В международный рейтинг THE-2018 (Times Higher Education) университетов стран с активно развивающейся экономикой попали 27 российских вузов.