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"ВКонтакте" обнаружили секретную функцию

04.06.2018,  
17:02
Текст: Антон Благовещенский

В социальной сети "ВКонтакте" обнаружены приложения, относящиеся к еще не запущенной платежной системе VK Pay. С их помощью можно оплачивать различные сервисы, не покидая сайта "ВКонтакте".

Как сообщает TJournal со ссылкой на администраторов закрытого паблика под названием "Багосы", приложения VK Pay позволят оплачивать штрафы ГИБДД, услуги операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и операторов цифрового телевидения, покупать голоса "ВКонтакте" и различные бонусы в играх на сайте Mail.ru.

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О грядущем запуске платежной системы "ВКонтакте" сообщило в марте 2018 года агентство RNS. Изначально планировалось, что с ее помощью пользователи соцсети смогут оплачивать доставку еды, заказывать такси, покупать билеты и пользоваться другими платными сервисами, получая кешбек.

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Фото: REUTERS
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