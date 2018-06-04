Владимир Путин уволил начальника кемеровского МЧС

Президент России Владимир Путин снял с должности начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области генерал-майора внутренней службы Александра Мамонтова, который обвиняется в халатности в рамках уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Также глава государства назначил первым замглавы МЧС РФ генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна, который долгое время был заместителем главы этого ведомства. Чуприян сменил уволенного этим же указом Владимира Степанова. Он лично принимал участие в тушении крупных пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Замглавы МЧС стал Андрей Гурович, который с мая 2015 года руководил Управлением Федерального казначейства по Москве.

И еще Владимир Путин освободил от должностей главу МВД по Крыму, генерал-майора полиции Сергея Абисова и руководителя управления кадров Следственного комитета РФ Виктора Долженко.