Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году даст прирост мировому ВВП в 14 процентов, или на 15,7 триллиона долларов, что превышает суммарный объем промышленного производства Китая и Индии в 2017 году.

Такие оценки привели аналитики PwC в последнем отчете о наиболее перспективных направлениях развития бизнеса. По их подсчетам, 74 процента российских компаний планируют инвестировать в искусственный интеллект в ближайшие три года, рассчитывая автоматизировать большинство рутинных процессов.

Эксперты отмечают, что уже сегодня ИИ активно внедряется в промышленную и сельскохозяйственную сферу. "В ближайшее время мы увидим активное применение ИИ в промышленной среде уже с использованием роботов и беспилотников", - считает руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин. По его оценке, ИИ также будет применяться в системах мониторинга, где есть потребность максимально оперативно собрать и обработать большие массивы информации, необходимой для построения различных информационных моделей.

В сфере e-commerce и финансов активно используются чат-боты, наделенные элементами ИИ, которые помогают пользователю получить ту или иную информацию о продукте, совершить различного рода операции. Например, Сбербанк внедрил виртуального коллектора - Iron Lady, ВТБ24 использует чат-бота для малого бизнеса, Альфа-Банк внедрил торговых роботов для трейдинговых операций. В онлайн-торговле тоже есть примеры использования искусственного интеллекта: Amazon и его виртуальный помощник Alexa, VR-примерочные, магазины виртуальной реальности онлайн-ретейлера AliExpress. В телеком-секторе операторы "большой четверки" также активно экспериментируют с ИИ, предлагают абонентам услуги виртуальных ассистентов и помощников. Все эти технологии связаны с минимизацией затрат на обслуживание физических лиц. Мы пользуемся такими решениями по нескольку раз в день в обычной жизни: робот "Алиса" от Яндекса, технологии Siri от Apple, новостные агрегаторы в наших компьютерах и мобильных гаджетах - все это примеры роботизированных решений.

Искусственный интеллект также активно применяется в сфере безопасности - технологии распознавания лиц становятся более точными, и в медицинском направлении - лидером здесь является IBM и его суперкомпьютер Watson. Он используется для постановки точного диагноза на основе информации из клинических баз данных и научных журналов. В числе основных преимуществ ИИ Михаил Лапин выделил скорость принятия решений, отсутствие человеческого фактора, возможность обработки больших массивов данных за короткие промежутки времени, быструю обучаемость и возможность создания многовариативных моделей прогнозирования.

Однако существует и ряд рисков, связанных с использованием ИИ. "Из-за небольшого базиса знаний на начальном этапе ИИ может принимать ошибочные решения, кроме того, необходима IT-инфраструктура, которая будет поддерживать работу ИИ на протяжении длительного времени", - заметил Михаил Лапин. В числе других рисков он назвал необходимость принятия решения человеком в случае отказа работоспособности ИИ, высокие издержки на первоначальных этапах использования, необходимость контроля обучения ИИ и отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы контролировала границу между человеком и "искусственным интеллектом".

За последние четыре года инвестиции в развитие искусственного интеллекта во всем мире выросли в четыре раза

По мнению директора по стратегическим проектам CAF Group Валентина Островского, сегодня есть примеры внедрения технологий роботизации, которые очень быстро развиваются, но до уровня искусственного интеллекта еще не дошли. "Развитие технологий роботизации и более высокоуровневых технологий, которыми и является искусственный интеллект, действительно имеет колоссальные перспективы развития и огромный инвестиционный потенциал", - полагает он. Потенциал роста развития роботизированных решений оценивается экспертами в 600-700 процентов в ближайшие два года, а совокупный объем рынка RPA (Robotic process automation) - в 2,3 миллиарда долларов к концу 2019 года. "По некоторым оценкам, в ближайшие десять лет каждый десятый представитель рабочих профессий будет заменен роботами, которыми будут управлять автоматизированные системы без участия человека. Так что до искусственного интеллекта осталось совсем немного, и тот, кто инвестирует в эти технологии, точно заработает", - добавил Валентин Островский.

Учредитель АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов напомнил, что только за последние четыре года инвестиции в развитие ИИ во всем мире выросли в 4 раза, к примеру, в прошлом году в технологии искусственного интеллекта было вложено 1,7 миллиарда долларов. "Сейчас инвестиции в ИИ носят утилитарный характер, тогда как еще 10 лет назад его развитие обуславливалось исключительно научным интересом", - отметил он. По его словам, почти половина вложений в развитие ИИ сформирована за счет крупнейших участников рынка ПО и потребительской электроники. Причем речь идет не столько об инвестициях в совершенствование хорошо знакомых пользователям Google, macOS, iOS или, например, Яндекса, сервисов-помощников, а в создании технологий, направленных на автоматизацию сбора и обработки данных, работы с big data, аналитических процессов. "Изменение парадигмы отношения к ИИ и изменение вектора развития технологий в сторону утилитарного применения существенным образом повысили привлекательность ИИ для инвестиций, думаю, в перспективе ближайших пяти лет объем вложений будет расти на 20-25 процентов в год", - оценивает Никита Куликов. С ним согласен и Михаил Лапин: по его мнению, применение ИИ создало тренд на многие годы вперед. "Инвестирование в этот сегмент будет выгодным на ближайшие 15-20 лет. В ближайшее время мы увидим существенное развитие ИИ в таких сферах, как медицина, космонавтика, роботостроение, транспорт и многие другие", - заключил он.