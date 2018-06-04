Новости

Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины 22:54
Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде" 22:38
Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока 22:34
Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына 22:27
Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США 22:12
Путин: Нет таких условий, при которых Крым вернется в состав Украины 21:59
Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС 21:58
В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии 21:47
Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты 21:41
Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018 21:24
В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок 21:08
Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей 20:55
Экс-президента США выписали из больницы 20:50
Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси 20:48
Додон: Русский останется языком межнационального общения в Молдавии 20:25
Первые претенденты на пост мэра Москвы подали документы в Мосгоризбирком 20:21
Президент разрешил выбирать депутатов без открепительных 20:19
В России могут ввести топливный сбор для авиапассажиров 20:16
Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше 20:09
Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 20:06
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 19:55
Украина перекрыла часть Азовского моря 19:51
В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов 19:40
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав 19:40
В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 21:50
Рубрика: Спорт

Софийский сбор

На этапе Лиги наций в Болгарии Россия одержала две победы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
Мужская сборная России по волейболу выиграла два из трех проведенных матчей на второй неделе регулярного чемпионата Лиги Наций в столице Болгарии Софии. Команда Сергея Шляпникова сначала победила Австралию (3:1), затем на тай-брейке не справилась с Сербией (2:3), а под занавес мини-турнира разгромила хозяев площадки 12-тысячного дворца спорта "Армеец".
В матче против Болгарии (3:0) доигровщик Егор Клюка достиг рубежа в 500 набранных очков за сборную страны. Фото: РИА Новости В матче против Болгарии (3:0) доигровщик Егор Клюка достиг рубежа в 500 набранных очков за сборную страны. Фото: РИА Новости
В матче против Болгарии (3:0) доигровщик Егор Клюка достиг рубежа в 500 набранных очков за сборную страны. Фото: РИА Новости

Всего в Лиге наций с участием 16 сильнейших команд мира уже состоялось шесть туров. У сборной России после этапов в Польше и Болгарии - четыре победы и два поражения, в общей таблице занимаем четвертое место, то есть находимся в зоне попадания в "Финал Шести", куда выйдут пять сильнейших команд по итогам "регулярки" плюс Франция на правах страны-организатора решающей стадии.

В Болгарии россияне опять выступали без своего нового штатного капитана. 23-летний доигровщик Дмитрий Волков из новоуренгойского "Факела" как подхватил ангину в особо неприятной форме, так и продолжает лечиться от этого совсем не летнего недуга. Капитанские функции Волкова пока исполняет связующий Игорь Кобзарь.

По сравнению с этапом в Польше рулевой сборной Сергей Шляпников сделал замену на позиции одного из двух либеро: вместо Романа Мартынюка - Алексей Кабешов, который против Австралии провел свой первый официальный матч за национальную дружину.

Фото: Пресс-служба ЕКВ
Женский волейбольный клуб из Беларуси выступит в российской Суперлиге

Самыми результативными у россиян в прошедших встречах были блокирующий Дмитрий Мусэрский и доигровщик Егор Клюка. Причем Клюка под занавес заключительного матча этапа против Болгарии стал 25-м по счету игроков нашей национальной сборной, который достиг рубежа в 500 набранных очков в официальных играх за Россию.

- Честно говоря, я думал, что матч против Болгарии для нас получится тяжелым, - признался Сергей Шляпников. - Поэтому как мог старался мотивировать своих подопечных и готовил их к сложному сражению. Говорил: надо проявить характер, поскольку играем против хозяина площадки, за которого болеют много зрителей. В итоге я очень доволен результатом и тем, что все прошло неожиданно быстро. Вижу - наша команда постепенно прибавляет от матча к матчу. На ближайшем домашнем этапе в Уфе 8-10 июня мы способны выжать свой максимум и выиграть все три матча.

В общей таблице пока троевластие - по пять побед в шести играх одержали Польша, Бразилия и США. А россияне с четырьмя выигрышами пока соседствуют с командами Франции, Италии, Канады и Сербии, имея лучшие дополнительные показатели. На следующей неделе в Уфе встретимся с Бразилией, Китаем и Ираном.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский