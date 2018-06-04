Мужская сборная России по волейболу выиграла два из трех проведенных матчей на второй неделе регулярного чемпионата Лиги Наций в столице Болгарии Софии. Команда Сергея Шляпникова сначала победила Австралию (3:1), затем на тай-брейке не справилась с Сербией (2:3), а под занавес мини-турнира разгромила хозяев площадки 12-тысячного дворца спорта "Армеец".

Всего в Лиге наций с участием 16 сильнейших команд мира уже состоялось шесть туров. У сборной России после этапов в Польше и Болгарии - четыре победы и два поражения, в общей таблице занимаем четвертое место, то есть находимся в зоне попадания в "Финал Шести", куда выйдут пять сильнейших команд по итогам "регулярки" плюс Франция на правах страны-организатора решающей стадии.

В Болгарии россияне опять выступали без своего нового штатного капитана. 23-летний доигровщик Дмитрий Волков из новоуренгойского "Факела" как подхватил ангину в особо неприятной форме, так и продолжает лечиться от этого совсем не летнего недуга. Капитанские функции Волкова пока исполняет связующий Игорь Кобзарь.

По сравнению с этапом в Польше рулевой сборной Сергей Шляпников сделал замену на позиции одного из двух либеро: вместо Романа Мартынюка - Алексей Кабешов, который против Австралии провел свой первый официальный матч за национальную дружину.

Самыми результативными у россиян в прошедших встречах были блокирующий Дмитрий Мусэрский и доигровщик Егор Клюка. Причем Клюка под занавес заключительного матча этапа против Болгарии стал 25-м по счету игроков нашей национальной сборной, который достиг рубежа в 500 набранных очков в официальных играх за Россию.

- Честно говоря, я думал, что матч против Болгарии для нас получится тяжелым, - признался Сергей Шляпников. - Поэтому как мог старался мотивировать своих подопечных и готовил их к сложному сражению. Говорил: надо проявить характер, поскольку играем против хозяина площадки, за которого болеют много зрителей. В итоге я очень доволен результатом и тем, что все прошло неожиданно быстро. Вижу - наша команда постепенно прибавляет от матча к матчу. На ближайшем домашнем этапе в Уфе 8-10 июня мы способны выжать свой максимум и выиграть все три матча.

В общей таблице пока троевластие - по пять побед в шести играх одержали Польша, Бразилия и США. А россияне с четырьмя выигрышами пока соседствуют с командами Франции, Италии, Канады и Сербии, имея лучшие дополнительные показатели. На следующей неделе в Уфе встретимся с Бразилией, Китаем и Ираном.