Володин: Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию в мире

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на открытии Международного форума "Развитие парламентаризма". Он заявил о возросшей роли парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире.

- Роль института парламентаризма в современных условиях кризиса систем международного права и глобальной безопасности возрастает, - заявил глава нижней палаты парламента РФ. - Когда эффективность международных институтов и соглашений подрывается безответственным поведением политиков и ряда государств, парламентская дипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтного потенциала.

Парламентарии способны содействовать укреплению доверия между странами и народами, уверен Володин.

По его словам, участники форума представляют государства со своими национальными законодательствами, традициями и разными политическими системами.

- Поэтому, говоря о развитии парламентаризма, необходимо избегать единого лекала, застывшей формы, по которой должны быть скроены все парламентские институты, - считает председатель ГД.

Таким образом, сближать подходы по вопросам, требующим совместных решений, парламентарии должны именно на основе "многообразия, различного опыта".

Общая цель - создавать законодательные условия для углубления международного сотрудничества, развития мировой экономики в 21 веке. Не менее важная цель - искать пути совместного противодействия новым вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, ксенофобии, вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

В качестве позитивного примера Володин привел взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, были приняты решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими. Показательны и примеры взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества.

- Необходимо вернуть международную стабильность, утерянную в результате санкционных и информационных войн, - резюмировал Володин, уточнив, что это возможно только на основе взаимного уважения государств друг к другу и выполнения решений ООН. Ведь в результате строительства новых "стен" и "барьеров" сужается пространство для диалога.

- А те, кто вводят односторонние санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов, - заявил спикер ГД.

- В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами, - уверен Вячеслав Володин. - Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики.

И те связи, которые парламентарии развивают в том числе и в рамках форума, помогут "быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма".

Напомним, что масштабный форум проходит 4 и 5 июня на ВДНХ по инициативе спикера ГД: в Россию на мероприятие съехались более 500 иностранных участников - парламентариев и экспертов из 96 стран мира.