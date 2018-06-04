ВС защитил права граждан, которые не дождались вызова в суд

Одна из частых причин жалоб граждан, не согласных с решениями судов по их делам, связана с тем, что люди лично не присутствовали при вынесении вердикта. А все потому, что они банально не были извещены о дате рассмотрения иска, так как не получили повестки.

Впервые Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ подробно изучила один из аналогичных случаев и объяснила, как по закону должна проходить процедура уведомления человека о грядущем судебном заседании. Очень может быть, что знание правовых норм, регламентирующих действие канцелярий судов, может оказаться полезным многим гражданам.

Тем более что статистика уверяет: каждый второй гражданин нашей страны проходит по судебным коридорам - кто как истец, кто как ответчик, кто - свидетелем, а кто и экспертом.

Нерадивые судебные чиновники обычно в подобных случаях используют универсальный штамп - мы повестки отправляли сторонам спора вовремя, а почему бумага из суда не дошла, не наша проблема.

В нашем случае жительница Краснодарского края судилась с администрацией муниципального образования из-за своего земельного участка. Но все суды - городской и краевой - проиграла.

И она обратилась в Верховный суд с жалобой, что на вынесении решений по своему делу не присутствовала, так как ее не известили, поэтому и не смогла представить свои доводы. Жалобу гражданки изучила Судебная коллегия по административным делам Верховного суда и посчитала, что с доводами заявительницы можно согласиться, а нарушение допустил краевой суд. По мнению Верховного суда РФ, эти нарушения выразились в следующем.

В Конституции (статья 123) сказано, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а судопроизводство идет на основе состязательности и равноправия сторон.

Суд может рассмотреть дело и при неявке кого-либо из участников. Но только, если граждан известили о времени и месте заседания

По Кодексу административного судопроизводства у участников спора в суде есть права. В частности, есть право представлять доказательства до начала суда, знакомиться с доказательствами, представленными другими гражданами, участвующими в деле, знакомиться с доказательствами, которые потребовал сам суд, участвовать в предоставлении доказательств, в их исследовании, заявлять ходатайства, давать объяснения суду и устно, и письменно. Все эти права обеспечиваются "надлежащим извещением лиц, участвующих в деле, о дате, месте и времени судебного заседания".

По тому же Кодексу участники процесса извещаются обязательно. А у апелляционного суда такие обязанности: как только дело подготовлено к разбирательству, он извещает участвующих в деле о времени и месте рассмотрения жалобы. В законе сказано, что суд может рассмотреть дело и в случае неявки кого-либо из его участников. Но это возможно лишь в том случае, если граждан известили о времени и месте заседания, а сами участники не сообщили суду, почему не явились, или если они все же сообщили, почему не пришли, а суд признал эту причину неуважительной.

В Кодексе административного судопроизводства (статья 96) расписано, как именно надо извещать граждан: заказным письмом с уведомлением, телефонограммой или телеграммой, по факсу или "с использованием других средств связи, позволяющих суду убедиться в получении адресатом судебного извещения".

Из всего перечисленного Верховный суд делает такой вывод - независимо от того, какой из способов извещения участников процесса суд избрал, любое выбранное средство связи или доставки должно обеспечить "достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его получения адресатом". В нашем случае рассмотрение дела истицы было назначено в Краснодарском краевом суде на 30 мая. Из протокола судебного заседания видно, что дело рассмотрели без истицы и без представителя ответчика. Они были извещены о времени и месте судебного заседания. Явку истицы и ответчика апелляция не признала обязательной.

Уже в кассационную инстанцию наша истица принесла справку от начальника почтового отделения. В справке сказано, что с апреля по июль на почту не приходили письма или телеграммы из краевого суда на ее имя.

В самих материалах дела есть копия телеграммы от 15 мая, из которой следует, что ее отправили истице заказной почтой почему-то по совсем другому адресу. Точно такой же адрес женщины значится в определении судьи краевого суда в конце апреля, когда он принимал дело к рассмотрению. Но на самом деле нет никаких данных о том, что ей направлялось извещение о дате суда по "надлежащему" адресу, который гражданка собственноручно писала во всех своих бумагах, в том числе и в жалобе в апелляцию. Нет в деле и никаких следов, что ей судебные извещения вручались.

Из всего перечисленного Верховный суд делает следующий вывод - не было никаких оснований для вывода местного суда о "надлежащем извещении административного истца о времени и месте судебного разбирательства", а также нет оснований считать правильным вывод, что суд может рассматривать дело в ее отсутствии. Так что апелляция, рассмотрев дело без истицы, "сделала невозможным реализацию истцом его процессуальных прав", и это считается существенным нарушением.

Дело Верховный суд велел пересмотреть.