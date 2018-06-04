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Вышел трейлер ремейка легендарного хоррора "Суспирия"

Новость 04.06.2018, 18:50 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Появились свежие постеры и первый тизер нервно-алхимического ремейка "Суспирии" от автора "Зови меня своим именем" и саундтреком от Тома Йорка.

Нуарная пастораль, внутричерепной ворожейный эмбиент, червиво-левитационный кошмарный сон экзорциста и экзальтированные танцовщицы в красных веревках - доступные видеоматериалы, похоже, готовят реабилитацию режиссера Луки Гуаданьино за обременительно-утомительную прошлогоднюю адаптацию фруктовой (со вкусом сочного персика) гей-драмы "Зови меня своим именем".

Гордостью постановщика стало участие в качестве композитора ленты фронтмена культовой группы Radiohead Тома Йорка, который может, как никто другой, по мнению Гуаданьино, выразить тревожную и потустороннюю сущность персонажей и картины в целом.

Фото: youtube.com
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По сюжету, действие картины разворачивается в Берлине в 1977 году. Молодая девушка приезжает в большой город, чтобы танцевать в известной балетной труппе. Однако вскоре выясняется, что как раз накануне ее прибытия мистическим образом пропадает одна из учениц. Дальше - хуже: таинственные события оказываются хтонической ширмой для безудержной кровавой вакханалии ведьм.

В ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, сыгравшая в оригинальной ленте Джессика Харпер и т.д.

В прокате "Суспирия" ожидается 2 ноября.

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