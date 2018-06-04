Взрыв произошел у здания университета в Афганистане, есть жертвы

Не менее семи человек погибли и еще девять получили ранения в результате взрыва, произошедшего в понедельник у здания Кабульского политехнического университета в Афганистане. По данным местной полиции, это была атака террориста-смертника.

В МВД, в свою очередь, сообщили, что террористический акт произошел во время собрания более двух тысяч богословов со всей страны, расположившихся рядом с институтом в палатке Лойя-джирга (совета старейшин, прим. "РГ").

"Инцидент произошел за пределами палатки Лойя-джирга, когда религиозные деятели покидали собрание", - цитирует TOLO News представителя местных правоохранительных органов.

Известно, что взрыв произошел через несколько минут после того, как богословы выпустили фетву - исламскую директиву, в которой выступили против продолжающейся войны в стране, осудили террористические акты и призвали все стороны сесть за стол переговоров.