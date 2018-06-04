За применение лазерной указки будут вносить в список авиадебоширов

В Реестр лиц, которые ограничены в перевозках могут быть включены не только те, кто не соблюдают правила безопасности полетов, но и на земле. Как предупредил директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов в рамках пресс-конференции в "РГ", это касается тех, кто балуется лазерными указками, направляя их на самолет, что создает угрозу безопасности полетов.

Ространснадзор будет следить за тем, как соблюдаются статьи Воздушного кодекса, которые вступили в силу сегодня по ограничению продажи билетов дебоширам. Граждане могут обратиться в ведомство с жалобой, что его включили в реестр несправедливо, отметил Черток.

Или, например, если пассажир ранее купил билет, но потом его включили в список, то человека нужно предупредить о том, что его билеты аннулированы. "Мы это будем рекомендовать авиакомпаниям", - сказал Черток.

Таким образом, с уведомлением о том, что гражданин попал в список, он должен не только получить письмо о том, что теперь его билеты на следующие рейсы этого перевозчика уже не действительные, но и информацию о том, где и как можно вернуть деньги за эти билеты.