Попытки провести информатизацию российского здравоохранения предпринимаются уже как минимум полтора десятка лет - с Национального приоритетного проекта "Здоровье". Проведено множество совещаний и конференций, потрачены миллиардные суммы, но до сих пор во многих поликлиниках врачи пишут корявым почерком истории болезни, а пациенты тратят силы и нервы, чтобы получить копию медицинских документов.

Причины в изначальном отсутствии не только грамотной концепции, но и вертикали власти в системе. Каждый регион закупал программное обеспечение и "железо" для себя сам, в результате единой системы так и не сложилось, и передать информацию из областного центра в федеральный минздрав - проблема.

Возможно, решение наконец будет найдено после того, как президент Владимир Путин назвал создание цифровой экономики одним из приоритетов развития. В феврале с.г. был подписан меморандум о создании консорциума "Цифровое здравоохранение". Его учредители - Минсвязи России, Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова и Университет ИТМО (оба - Санкт-Петербург), экономический факультет МГУ им. Ломоносова, а также компании "Русатом Хэлскеа", "Швабе", "Р-Фарм" и "ЭлТех СПб". Перед консорциумом поставлена задача разработать основные технологические стандарты, по которым будет развиваться цифровая медицина в России. Их тестирование пройдет в нескольких пилотных регионах, которые должны быть определены до конца июня. В чем видят участие в консорциуме учредители?

- Происходит смена парадигмы медицинской помощи, основанной исключительно на оценке сиюминутного эффекта лечения, - ответил "РГ" генеральный директор НМИЦ им. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто. - На смену ей приходит ценностная медицина, в которой главным фактором становится эффективность и ценность результата для пациента и общества, в том числе в перспективе. Это диктует необходимость внедрения информационных технологий - телемедицины, электронных паспортов пациента и историй болезни, систем поддержки принятия решений (СППР), инновационных подходов к управлению учреждением (смарт-госпиталь, цифровой госпиталь), математического моделирования процессов.

До сих пор врачи пишут корявым почерком истории болезни, а пациенты не могут получить копию своих документов

Разработка СППР опирается на технологии облачных вычислений, обработки и анализа сверхбольших объемов данных (big data). Потребуется привлечь широкий круг специалистов, способных эффективно решать эти задачи, и объединение их усилий на основе междисциплинарного сотрудничества. Мы без колебаний вошли в число инициаторов этого проекта.

По мнению Евгения Шляхто, в числе первоочередных задач - формирование банков данных для работы в области big data и предиктивной аналитики, а также биоинформатических банков - ДНК, по фармакогеномике, онкогеномике и т.п. И это не просто мечты - уже сейчас внедряются реабилитационные киберсистемы и нейрокомпьютерные интерфейсы, телемедицинские технологии. Они изменят привычное нам здравоохранение, сделают медицину персонифицированной, высокоспецифичной и эффективной.

- Наш университет в консорциуме ориентирован на разработку и внедрение семейства перспективных информационных технологий, - пояснил директор НИИ наукоемких компьютерных технологий Университета ИТМО доктор технических наук Александр Бухановский. - Они могут обеспечить переход от экстенсивной информатизации к технологиям, создающим новые формы процессов оказания медицинской помощи и управления здравоохранением на различных уровнях - от клиники до региональной системы в целом.

Страны, которые первыми перейдут к "цифре" в медицине, займут лидирующие позиции и в экономическом, и в социальном плане

- Число клиник, больниц и перинатальных центров в России, где внедрена "умная" техника, ежедневно растет, они заметно меняют практику оказания медицинской помощи, - подчеркивает заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин. - Мы видим острую необходимость в проектах и продуктах, ориентированных на повышение выживаемости, оптимизацию работы врачей и снижение нагрузки на медперсонал за счет усовершенствования функциональных возможностей техники. Наша цель - создание нового отечественного оборудования и интеллектуальных технических решений, которые способны сделать российскую медицину более эффективной, доступной, а главное - безопасной.

- Те страны, которые осознают необходимость перехода к "цифре" в медицине, уже в ближайшем будущем смогут занять лидирующие позиции не только экономическом, но и в социальном плане - они станут центром притяжения для людей, относящихся ответственно к своему здоровью, - описывает перспективы директор медицинского департамента компании "Р-Фарм" Михаил Самсонов. - Внедрение цифрового здравоохранения даст нашей стране уникальную возможность стать мировым лидером в области медицины и фармацевтики. Сегодня стратегически важно делать все для того, чтобы пациенты имели доступ к новейшим и самым эффективным лекарственным средствам и инновационным методам диагностики. Не менее важно, чтобы наши врачи имели весь набор технологий, которые сделают жизнь граждан максимально качественной и продолжительной. Один из ключевых моментов, над которым мы сейчас работаем, - создание электронного паспорта здоровья каждого человека: результаты анализов и исследований, анамнезы и т.д. В дальнейшем там будут находиться данные о его геноме, медицинские прогнозы о возможных заболеваниях и рекомендации по их профилактике. Причем этот документ должен быть считываем как специалистом, так и искусственным интеллектом.

Планы у учредителей нового консорциума обширные. Получат ли они финансовую поддержку государства или будут привлекать средства иным путем, пока узнать не удалось.