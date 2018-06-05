"Аэрофлот" объявил набор военных пилотов

Компания "Аэрофлот" ищет на работу пилотов из Министерства обороны и других ведомств и готова их переучить для управления самолетами Boeing 737, Airbus А320, Sukhoi Superjet-100.

За десятилетие компания набрала более двухсот военных пилотов. И аналогичная практика - найм пилотов из военных ведомств и переучивание их управлению гражданскими самолетами распространена во всем мире. А работа по комплектации штатного расписания летных подразделений, в том числе за счет военных специалистов, в "Аэрофлоте" - плановая, передает ТАСС.