Актерам "Игры престолов" выдали "испаряющиеся" сценарии

Создатели главного игрового телешоу современности, фэнтезийного эпика "Игра престолов", продолжают предпринимать беспрецедентные меры безопасности. Сериал зашел на финишную прямую - в следующем году (точной даты премьеры по-прежнему нет) мы увидим финальный, восьмой сезон GOT. А поскольку ранее над ИП то и дело нависали неприятности (новые эпизоды оказывались в Сети до премьеры, хакеры "сливали" важные спойлеры и сценарии), ныне истерия на данной почве приобрела тотальный масштаб.

Известно, в частности, что для ИП снимут несколько концовок, и какая из них пойдет в эфир, оказавшись "истинной", не будут знать даже сами актеры.

Второй параноидальный момент - "самоуничтожающиеся" сценарии. О которых 47-летний датский актер Николай Костер-Вальдау, играющий Джейме Ланнистера, рассказал на минувшем Каннском кинофестивале, передает The Independent.

По словам актера, все происходящее напоминает теперь серию художественных фильмов "Миссия невыполнима", и меры безопасности, предпринятые шоураннерами в попытке избежать утечек, достигли "сумасшедшего уровня".

Как поведал Николай, актеры получают свои сценарии исключительно в электронном виде, и как только сцена снята - ее описание из сценария "просто испаряется".

"Все очень, очень строго", - характеризует артист.

Ранее мы писали, что актриса Эмилия Кларк, "Матерь Драконов", не пожалела крепкого словца для описания финальных сцен сериала.