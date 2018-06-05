Amnesty International обвинила коалицию в гибели мирного населения Ракки

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила западную коалицию во главе с США в гибели мирного населения в ходе военной операции в сирийской Ракке.

Правозащитники посетили 42 места, по которым были нанесены авиаудары, встретили 112 очевидцев событий и опросили четыре семьи, потерявших 90 родственников и соседей во время этой военной операции, сообщает ТАСС.

По оценке ООН, 80% домов Ракки разрушено или повреждено, под завалами находятся погибшие. В городе, до октября прошлого года находившемся под контролем боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), не проводилось разминирование, что до сих пор приводит к потерям среди мирного населения. В городе нет электричества и воды, не работают школы. В Ракке осталось всего две больницы, которые переполнены.