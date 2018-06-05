6 июня отмечается Международный день русского языка. Однако нельзя забывать, что в нашей стране используется еще 277 национальных языков и по 73 из них ведется преподавание.

К сожалению, во многих республиках есть сложности с учебниками на родных языках, поскольку в федеральном центре нет профильных специалистов, способных провести их рецензирование. Для решения этой проблемы "Единая Россия" на недавнем расширенном собрании фракции поддержала идею создания федерального Фонда поддержки национальных языков, который займется в том числе вопросами образования.

Также чрезвычайно важно продолжать создание национальных школ и классов, поддерживать НКО, которые пропагандируют изучение родных языков и расширяют сферу их применения.

Одновременно в Государственную Думу был внесен законопроект, который закрепляет право на свободный выбор изучения родных языков национальных республик. Это особенно важно для тех граждан, которые проживают в соответствующих субъектах Федерации, но говорят только на русском. Напомню, что еще летом 2017 года Владимир Путин заявил, что недопустимо принуждать людей учить неродной язык.

Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание родных языков национальных республик осуществляется на основе письменных заявлений родителей или законных представителей учеников. Если родной язык школьника русский, то он должен иметь возможность сосредоточиться именно на его углубленном изучении.

Данный законопроект вызвал серьезные дискуссии. Во время региональной недели депутаты Госдумы провели его обсуждение с органами законодательной власти субъектов Федерации и собрали их предложения. Целый ряд парламентов национальных республик выступил с замечаниями и возражениями. Например, некоторые сочли, что изучение их родных языков будет факультативным. Хотя авторы законопроекта, очевидно, не имели это в виду.

Отмечу, что учебный план школ состоит из обязательной части и вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений. На вариативную часть в 1-4-м классах отводится 20% времени, в 5-9-м классах - 30%, а в старших классах - 40%. С момента утверждения учебного плана все включенные в него предметы становятся обязательными и для преподавания, и для изучения. Предметы вариативной части не имеют статуса факультативных (внеурочных). Для факультативов утверждаются отдельные планы внеурочной работы. Согласно подготовленному законопроекту, языки национальных республик остаются именно в вариативной части образовательной программы.

Тем не менее для учета замечаний региональных парламентов было принято решение о формировании рабочей группы, в которую вошли авторы законопроекта, депутаты Государственной Думы, представляющие национальные республики, руководство Комитета Госдумы по образованию и науке, руководитель Рособрнадзора, представители министерства просвещения.

Во вторник на заседании рабочей группы участникам удалось выработать согласованный вариант поправок в законопроект, которые, с одной стороны, обеспечивают возможность получения образования и обучения родным языкам и государственным языкам республик в рамках образовательной программы, а с другой стороны, закрепляют право выбора языка за учащимися и их родителями.

Мы договорились о том, что законопроект будет принят в первом чтении. Однако в постановлении Госдумы необходимо зафиксировать направление его доработки.

В пятницу, 8 июня, состоится расширенное заседание рабочей группы, на котором будет представлен и обсужден обновленный текст законопроекта, предлагаемый к принятию во втором чтении.