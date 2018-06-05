Новости

В Петербурге ветер обрушил на девушку информационный щит 19:17
На Пушкинской площади 6 июня будет звучать проект "Читаем Онегина" 19:16
В Коми женщина умерла после ранения в ладонь 19:15
Интервью Путина заинтересовало австрийцев, особенно молодежь 19:15
Соглашение о поставках российского газа в Австрию продлено до 2040 года 19:14
Минсельхоз Крыма назвал плюсы от перекрытия Северо-Крымского канала 19:13
В Югре совершил незапланированную посадку международный рейс 19:13
Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я 19:07
ДНР пригрозила Украине морскими "Чебурашками" 19:05
АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури" 18:55
Audi представила новый флагман Q8 18:52
В Смоленске женщина вывезла тело убитой тети на грузовом такси 18:45
Вышел трейлер очень странной британской комедии "Плавая с мужчинами" 18:45
Новая Третьяковка пустит москвичей в мастерскую Малевича 18:44
Шойгу впервые покажет свои художественные работы 18:42
В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ 18:34
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ 18:30
Полная "Кино-Правда" Дзиги Вертова впервые доступна в Сети 18:22
В Киргизии по обвинению в коррупции арестовали бывшего премьера 18:22
На азербайджано-российской границе убит нарушитель 18:14
Президент Австрии рассказал о роли России на международной арене 18:07
Песков объяснил передвижение Путина по Вене на Mercedes 18:04
На стадионе "Ростов Арена" родились девять щенят-"футболистов" 18:04
Путин: Австрия поддержала "Северный поток-2" 18:03
Стало известно о создании морской версии РСЗО "Чебурашка" в ДНР 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 18:55
Рубрика: Экономика

АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури"

Текст: Сергей Куликов

Со среды, 6 июня, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам двух банков, у которых ранее были отозваны лицензии.

Фото: РИА Новости
Дорожающий бензин отразится на ключевой ставке Банка России

В частности, пресс-служба АСВ на своем официальном сайте сообщила о начале с 6 июня выплат вкладчикам ПАО "О.К. Банк" (Ярославль). За выплатой страхового возмещения на сумму около 5,7 миллиарда рублей могут обратиться порядка 5,8 тысячи граждан.

В то же время АСВ отметило, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться около 8,2 тысячи вкладчиков Банка "Уссури" из Хабаровска. Общая сумма выплат составит около 4,3 миллиарда рублей.

Главное сегодня

"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов
Косачев прокомментировал призыв Италии пересмотреть санкции против РФ
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными
Скотленд-Ярд сделал заявление по расследованию дела Скрипалей