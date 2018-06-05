АСВ начнет выплаты вкладчикам "О.К.Банка" и банка "Уссури"

Со среды, 6 июня, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам двух банков, у которых ранее были отозваны лицензии.

В частности, пресс-служба АСВ на своем официальном сайте сообщила о начале с 6 июня выплат вкладчикам ПАО "О.К. Банк" (Ярославль). За выплатой страхового возмещения на сумму около 5,7 миллиарда рублей могут обратиться порядка 5,8 тысячи граждан.

В то же время АСВ отметило, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться около 8,2 тысячи вкладчиков Банка "Уссури" из Хабаровска. Общая сумма выплат составит около 4,3 миллиарда рублей.