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05.06.2018 12:35
Рубрика: В мире

Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России

Текст: Игорь Дунаевский

Экс-президент США Билл Клинтон пришел в ярость из-за слухов о бездоказательно приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, на которых его супруга неожиданно уступила бизнесмену Дональду Трампу.

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По словам Клинтона, он "чаще испытывает беспокойство, чем гнев", но в этой ситуации "разозлился по-настоящему". О своих бурных эмоциях 42-ой президент США рассказал в интервью французскому Le Parisien. Никаких доказательств бывший хозяин Белого дома при этом не привел, вдобавок голословно обвинив Россию во вмешательстве в электоральные процессы в других странах.

Впрочем, если судить по этому интервью, ярость - не столь редкое для экс-президента проявление чувств, в особенности в последние годы. Такие же эмоции он испытывает из-за политики президента Дональда Трампа в области борьбы с изменением климата. Билл в 2016 году из-за поражения Хиллари упустил возможность стать первым в истории США "первым джентльменом" - супругом президента, что, похоже, не дает ему покоя. Сама Хиллари Клинтон утверждала, что "рука Москвы" стоила ей победы на выборах 2016 года, хотя большинство американских экспертов сходятся в том, что определяющим для ее поражения были внутренние факторы.

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