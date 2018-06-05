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05.06.2018 03:11
Рубрика: В мире

Бразильским госслужащим сократят рабочий день в связи с ЧМ-2018

Бразильские госслужащие смогут без ущерба для работы смотреть матчи Чемпионата мира 2018, которые из-за разницы во времени будут транслироваться днем.

Фото: Roscosmos/Flickr
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

Власти страны разрешили сотрудникам федеральных учреждений приступать к исполнению обязанностей в 14:00 в те дни, когда будет играть национальная сборная по футболу. Об этом пишет ТАСС.

В то же время власти обязали ответственных лиц не допустить полной остановки всех государственных учреждений. Кроме того, руководители должны обеспечить непрерывное предоставление услуг, которые считаются жизненно важными. Пропущенные часы госслужащие должны будут отработать после окончания турнира, но не позднее 31 октября этого года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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