На российском рынке появилась новая умная колонка. От всех прочих подобных устройств ее выгодно отличает владение русским языком. На другой чаше весов - более высокая по сравнению с "собратьями" стоимость. Какой фактор окажется более весомым, узнаем совсем скоро: девайс появится в продаже летом.

Новую разработку представила российская компания "Яндекс". До этого она производила только программные продукты, поэтому создание первой мультимедийной платформы с искусственным интеллектом можно считать шагом вполне революционным.

В умную колонку под названием "Яндекс.Станция" встроен голосовой русскоязычный помощник по имени Алиса. С гаджетом можно просто болтать, а можно просить выполнить мелкие поручения.

Чтобы "Станция" "ожила", достаточно произнести слово-активатор: "Алиса" или "Яндекс". Колонка умеет включать музыку, выбирая композиции в зависимости от предпочтений своего владельца, воспроизводить видео (устройство подключается к телевизору с функцией Smart TV через HDMI-провод), искать справочную информацию, выдавать прогноз погоды или данные о пробках, напоминать о завтрашнем вылете.

Гаджет имеет доступ к сервису "Яндекс.Музыка", а также каталогам онлайн-кинотеатров "Амедиатека", ivi.ru и "Кинопоиск", что несомненный плюс для меломанов и синемафилов. В перспективе девайс планируют научить управлять различными устройствами в доме.

К особым достоинствам "Яндекс.Станции", внешне напоминающей музыкальную колонку, сами разработчики относят то, что она оборудована не одним микрофоном, а сразу семью. Они образуют так называемую микрофонную матрицу, которая дает возможность гаджету "слышать" и понимать хозяина, даже если он находится в другой комнате, а соседи долбят стену. Устройство матрицы позволяет ей работать как радар: определять источник голоса, отсекая посторонние звуки. Благодаря ему же, колонка способна воспринимать команды даже во время громкого проигрывания музыки. Микрофонную матрицу также можно отключать. В таком состоянии устройство "не слышит" даже слов-активаторов - успокоительное для пользователей, которые не хотят, чтобы искусственный интеллект тайно их подслушивал.

За голосовым интерфейсом будущее, полагают в "Яндексе". Там отмечают, что за несколько лет с того момента, как в мобильном сервисе "Яндекс.Навигатор" появилась возможность вводить адрес "без рук", количество голосовых запросов к нему достигло миллионов в день (точную цифру в компании не раскрывают). Что касается устройств с голосовыми помощниками, то этот рынок в мире только начинает формироваться. Девайса, адаптированного для России, и вовсе не существует. "Мы ставим перед собой цель изменить отечественный потребительский рынок, - заявили "РГ" в пресс-службе компании, пояснив, что благодаря платформе "Яндекс.Диалоги" (бета-версию запустили в середине марта 2018 года) российский бизнес получит возможность интегрировать в свои сервисы и продукты голосовое управление. Это, как рассчитывают в "Яндексе", сделает потенциальный набор навыков русскоязычного голосового помощника Алисы практически безграничным, а компаниям поможет адаптироваться к наступившему будущему.

Свои ожидания в части спроса на новую умную колонку в "Яндексе" не комментируют. Спрогнозировать популярность гаджета сложно, говорят эксперты.

То, что "Яндекс.Станция" поддерживает русский язык - серьезное преимущество. Это выгодно отличает ее от прочих похожих устройств, замечает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Однако ценовая характеристика, по его мнению, оставляет желать лучшего. (Стоимость "умной" колонки от "Яндекса", когда она появится в продаже, составит 9,9 тысячи рублей.)

"Не понятно, захотят ли пользователи платить столько за новое устройство. Хотя популярность таких гаджетов в целом в мире растет. Людей в первую очередь привлекает функционал "умных" колонок с точки зрения возможности использования в домашних условиях", - говорит Кусков.

В первом квартале 2018 года, по данным Canalys, в мире было продано свыше 9 миллионов умных колонок - рост по сравнению с 2017 годом более 200 процентов. Наиболее привлекательными рынками для производителей подобных устройств остаются США - 4,1 миллиона проданных девайсов, Китай - 1,8 миллиона и Южная Корея - 730 тысяч. Что касается лидеров продаж, то в начале этого года Google со своим устройством Assistant впервые отодвинул на второе место Amazon с колонками семейства Echo.