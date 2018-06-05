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05.06.2018 07:10
Рубрика: Спорт

Четыре очка Кузнецова помогли "Вашингтону" снова победить "Вегас"

Текст: Данила Жиляев
За океаном состоялся четвертый матч финала Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом". На своем льду "столичные" одержали крупную победу со счетом 6:2 и повели в серии 3-1.

Впрочем, кто знает, как могла сложиться игра, реализуй гости хотя бы один из своих многочисленных моментов на первых минутах встречи. Матч начался на сумасшедших скоростях, но если поначалу соперники обменивались выпадами, то вскоре "Вегас" запер "Кэпс" на их половине площадки. Вот только результата это не приносило: прошить оборонительные редуты хозяев "рыцари" не могли - не в последнюю очередь благодаря великолепной игре вратаря "Вашингтона" Брэйдена Холтби. Даже численное преимущество после удаления Джона Карлсона "Вегасу" не помогло.

Фото: REUTERS
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А вот "Кэпиталз" своим шансом в большинстве воспользовались сполна. После того, как на две минуты отправился на скамейку штрафников защитник гостей Колин Миллер, подопечные Барри Тротца смогли выбраться из своей зоны и обосновались у чужих ворот. Много времени на то, чтобы открыть счет, им не понадобилось: наш Евгений Кузнецов с пятачка нанес бросок, который вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери смог заблокировать. Однако шайба отскочила в противоположную сторону к Ти Джею Оши, которому уже ничто не помешало поразить пустую рамку.

После этого гола весь атакующий пыл гостей сошел на нет, а вот хозяева, напротив, вошли во вкус. И еще до первого перерыва в воротах "Вегаса" побывало две шайбы, авторами которых стали Том Уилсон и Деванте Смит-Пелли. Еще один гол "Вашингтона" состоялся во втором периоде благодаря точному броску Джона Карлсона из круга вбрасывания.

Лишь в третьей 20-минутке "рыцари" сумели размочить счет - на 46-й минуте отличился Джеймс Нил, а вскоре Райлли Смит сократил отставание до двух шайб. Однако ничего изменить "Вегас" уже не смог. Вскоре "Кэпс" забросили вновь - отличился Михал Кемпны. А концовка встречи ознаменовалась потасовкой игроков и крупными штрафами. У "столичных" 10 минут заработал Оши, а у гостей на такой же срок - то есть, уже до конца матча, - отправились в раздевалку Брэйден Макнэбб и Райан Ривз. Играя втроем против пятерых хоккеистов хозяев, "рыцари" пропустили вновь: точку в матче поставил Бретт Конноли.

"Вашингтон Кэпиталс" стал лидером в финальной серии плей-офф НХЛ

Главным героем встречи стал российский форвард хозяев Евгений Кузнецов, набравший четыре ассистентских балла. Он стал всего четвертым игроком в НХЛ в XXI веке, кому покорилась отметка в 30 очков за один розыгрыш плей-офф - сейчас на с чету Евгения 31 балл (12+19). Столько же в новейшей истории набирали Сидни Кросби и Даниэль Бриер, а рекорд - 36 очков - принадлежит Евгению Малкину. В общей сложности, Кузнецов стал 20-м за всю историю НХЛ, набравшим 30 баллов за один розыгрыш Кубка Стэнли. Кроме того, в прошедшей игре одной результативной передачей отметился капитан "столичных" Александр Овечкин.

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