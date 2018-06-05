Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 69 человек. Таковы последние данные национального института судебных наук страны. Информация о погибших постоянно уточняется, число жертв стихии растет.

Согласно представленной информации, на данный момент удалось опознать только 17 человек.

Как сообщает РИА Новости, 60 человек погибли в департаменте Эскуинтла, 9 - в департаменте Сакатепекес.

В результате извержения ранения разной степени тяжести получили 46 человек.

Отметим, что из-за стихии из региона были эвакуированы 3,26 тысячи человек, во временных убежищах размещены 1,68 тысячи человек. Всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.