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05.06.2018 10:35
Рубрика: Власть

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион

Текст: Галина Мисливская

На "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило уже более одного миллиона вопросов.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Песков рассказал о судьбе обращений на "Прямую линию"

По данным организаторов, которые приводит ТАСС, на 9:00 вторника по московскому времени поступило 1 млн 081 тыс 814 обращений. Большинство авторов (623 тыс 447 человека) для отправки сообщений воспользовались телефоном, почти 260 тысяч обращений поступило по СМС, около 25 тысяч - в виде MMS. На специальном сайте программы moskva-putinu.ru свои вопросы оставили 107,3 тыс. человек, еще чуть более 68 тысяч использовали соцсети.

Напомним, что прием обращений начался 27 мая в 08:00 по московскому времени, он продолжится до окончания "Прямой линии", которая стартует 7 июня в полдень. 

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