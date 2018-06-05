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Рубрика: Общество

Задачи для академиков

Дмитрий Медведев обсудил с главой РАН реализацию проекта "Наука"
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил РАН объединить усилия для реализации национального приоритета в области науки.
Глава РАН заверил премьера, что Академия наук пребывает в боеспособном состоянии. Фото: РИА Новости Глава РАН заверил премьера, что Академия наук пребывает в боеспособном состоянии. Фото: РИА Новости
Глава РАН заверил премьера, что Академия наук пребывает в боеспособном состоянии. Фото: РИА Новости

Председатель правительства провел рабочую встречу с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Обсуждали, каким образом кабинет министров и научная сфера могли бы взаимодействовать для большей эффективности в работе над майским указом президента. "Там есть и национальные цели так называемые, и предполагается реализация крупнейших национальных проектов, в том числе такого проекта, как "Наука", - напомнил Медведев. - Нам с вами, я имею в виду и правительство, и министерства науки и высшего образования, в том числе нужно будет подумать, как соединить усилия для того, чтобы этот национальный приоритет реализовать, потому что это очень большая задача".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Глава кабинета министров выделил две основные задачи. Первая - организационная - попроще: правильно оптимизировать взаимодействие исполнительной, законодательной власти и РАН. "А вот фундаментальная задача - выбрать приоритеты, которые позволят нам войти в число ведущих стран", - сказал премьер. Это уже сложнее, но, уверен он, по силам и стране, и научному сообществу.

В Российской академии наук считают, что могли бы поучаствовать в реализации 5 из 12 национальных проектов, а в проекте "Наука" рассчитывают на роль ключевого разработчика и координатора. Александр Сергеев напомнил, что перед страной стоит задача через шесть лет оказаться в числе первых пяти экономически развитых государств с конкурентным уровнем развития науки. Это не просто сложно, а архисложно, считает глава РАН. "Мы должны определенным образом сконцентрировать наши усилия, выбрать траекторию. Я бы хотел вам сегодня рассказать, как мы видим эту траекторию и какие там будут основные вехи и цели", - обратился Сергеев к премьеру. В целом Академия наук, с его слов, пребывает в боеспособном состоянии, начала активно работать с вице-премьером Татьяной Голиковой, и уже снят ряд проблемных вопросов.

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