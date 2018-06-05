Доля использования пиратского ПО в России сократилась до 62%

В России стали меньше использовать пиратское программное обеспечение. Его доля за последние два года сократилась на два процентных пункта. По последним данным, она составляет 62%. Об этом говорится в исследовании международной ассоциации производителей программного обеспечения BSA.

Коммерческая стоимость нелицензионного программного обеспечения, установленного на персональные компьютеры в нашей стране, сейчас достигает 1,291 миллиарда долларов против 1,395 миллиарда долларов в 2015 году.

Доля пиратского программного обеспечения в мире оценивается в 37 процентов. За два года она также сократилась на два процентных пункта. Заражение нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру примерно в 359 миллиардов долларов в год.

В странах Центральной и Восточной Европы доля использования нелицензионных программ оценивается в 57%. Похожая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В странах Западной Европы этот показатель на уровне 26%. В регионе Ближнего Востока и Африки - 56%, в Латинской Америке - 52%. Самый низкий уровень использования нелицензионного программного обеспечения эксперты зафиксировали в Северной Америке - 16%.