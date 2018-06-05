Минпромторг намерен установить равные требования для возврата покупок вне зависимости от способа приобретения, а продажу товара через интернет привязать к моменту его оплаты покупателем. Об этом рассказал "Российской газете" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Виктор Леонидович, возникает много споров о том, что считать моментом продажи в интернет-торговле - оплату товара или его передачу. От этого зависят сроки возврата и гарантии. Когда будет поставлена точка в этом вопросе?

Виктор Евтухов: Продажа товара через интернет-сайт считается дистанционной. Ее важный признак - заключение сделки до возможности ознакомления с товаром или образцом товара.

Мы учли в проекте Стратегии развития торговли необходимость четкого и однозначного разграничения способа продажи товаров с применением интернет-технологий. Нужно привязать его к моменту оплаты, передачи товара и согласия покупателя на факт заключения сделки.

Сейчас, с точки зрения законодательства, кроме продавца и покупателя в сделке третьих сторон не существует. Например, при дистанционном способе продажи товаров продавец должен передать покупателю товар и может отправить его почтовым отправлением. При этом логисты, которые не обладают почтовой лицензией, возят не отправления, а грузы, то есть они не могут передать товар, что порождает целый ряд законодательных коллизий.

Планируется ли установить равные требования для возврата товаров вне зависимости от способа приобретения: онлайн или офлайн?

Виктор Евтухов: Разумеется, покупатель должен иметь равные права на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни вне зависимости от формата продажи.

Сейчас при дистанционной продаже право потребителя на получение компенсации никак не связано с возвратом товара продавцу. Когда министерство намерено увязать между собой возврат товара для прохождения экспертизы и возникновение права потребителя на возврат средств?

Виктор Евтухов: Новые реалии требуют своевременного реагирования регуляторов и приведения законодательства в соответствие с развитием рынка. В рамках плана мероприятий для реализации проектируемой Стратегии развития торговли до 2025 года мы планируем соответствующие решения оформить.

Вместо обычных банковских проводок юрлица смогут вести расчеты друг с другом через B2B-чеки

Существует ряд товаров, дистанционная продажа которых прямо запрещена, ограничена или не имеет четкого легального статуса (лекарства, алкоголь, ювелирные изделия). Будут ли сняты ограничения?

Виктор Евтухов: Онлайн- и офлайн-торговля должна быть на равных условиях урегулирована. При обеспечении должной степени безопасности реализация алкоголя, лекарственных средств, ювелирных изделий по интернету возможна и уже практикуется в зарубежных странах. На них существует постоянный спрос, который легально удовлетворить пока невозможно.

Можете оценить объем нелегальной дистанционной торговли этими товарами?

Виктор Евтухов: Корректно его оценить нельзя. Он оценивается по косвенным признакам: количество запросов на покупку в поисковых системах, результаты опросов потребителей. И это существенный охват потребительского рынка.

С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ для интернет-магазина станет обязательным. Не приведет ли это к техническим работам на стороне интернет-магазина и дополнительным затратам?

Виктор Евтухов: Введение онлайн-касс - одно из реализованных сегодня решений в сегменте Big Data. Это современное технологичное решение, которое позволит как обелить серый рынок, так и упростить ведение бизнеса, предоставление отчетности налоговикам. Бизнес получает готовые инструменты анализа покупательской способности, структуры товарооборота. Дополнительно защищается и потребитель, который сможет проверить легальность купленного товара.

Развитие электронной торговли B2B сдерживает невозможность осуществлять расчеты между юридическими лицами без обращения к системе банковских счетов. Планируется ли продвигать альтернативные системы расчетов в электронной форме?

Виктор Евтухов: Этот вопрос уже в проработке с Ассоциацией компаний интернет-торговли. Очевидна острая потребность рынка в использовании B2B-чеков в розничной торговле для оптимизации внутренних процессов и сокращения трансакционных издержек.