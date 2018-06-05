Виктор Леонидович, возникает много споров о том, что считать моментом продажи в интернет-торговле - оплату товара или его передачу. От этого зависят сроки возврата и гарантии. Когда будет поставлена точка в этом вопросе?
Виктор Евтухов: Продажа товара через интернет-сайт считается дистанционной. Ее важный признак - заключение сделки до возможности ознакомления с товаром или образцом товара.
Мы учли в проекте Стратегии развития торговли необходимость четкого и однозначного разграничения способа продажи товаров с применением интернет-технологий. Нужно привязать его к моменту оплаты, передачи товара и согласия покупателя на факт заключения сделки.
Сейчас, с точки зрения законодательства, кроме продавца и покупателя в сделке третьих сторон не существует. Например, при дистанционном способе продажи товаров продавец должен передать покупателю товар и может отправить его почтовым отправлением. При этом логисты, которые не обладают почтовой лицензией, возят не отправления, а грузы, то есть они не могут передать товар, что порождает целый ряд законодательных коллизий.
Планируется ли установить равные требования для возврата товаров вне зависимости от способа приобретения: онлайн или офлайн?
Виктор Евтухов: Разумеется, покупатель должен иметь равные права на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни вне зависимости от формата продажи.
Сейчас при дистанционной продаже право потребителя на получение компенсации никак не связано с возвратом товара продавцу. Когда министерство намерено увязать между собой возврат товара для прохождения экспертизы и возникновение права потребителя на возврат средств?
Виктор Евтухов: Новые реалии требуют своевременного реагирования регуляторов и приведения законодательства в соответствие с развитием рынка. В рамках плана мероприятий для реализации проектируемой Стратегии развития торговли до 2025 года мы планируем соответствующие решения оформить.
Существует ряд товаров, дистанционная продажа которых прямо запрещена, ограничена или не имеет четкого легального статуса (лекарства, алкоголь, ювелирные изделия). Будут ли сняты ограничения?
Виктор Евтухов: Онлайн- и офлайн-торговля должна быть на равных условиях урегулирована. При обеспечении должной степени безопасности реализация алкоголя, лекарственных средств, ювелирных изделий по интернету возможна и уже практикуется в зарубежных странах. На них существует постоянный спрос, который легально удовлетворить пока невозможно.
Можете оценить объем нелегальной дистанционной торговли этими товарами?
Виктор Евтухов: Корректно его оценить нельзя. Он оценивается по косвенным признакам: количество запросов на покупку в поисковых системах, результаты опросов потребителей. И это существенный охват потребительского рынка.
С 1 июля 2018 года применение онлайн-ККТ для интернет-магазина станет обязательным. Не приведет ли это к техническим работам на стороне интернет-магазина и дополнительным затратам?
Виктор Евтухов: Введение онлайн-касс - одно из реализованных сегодня решений в сегменте Big Data. Это современное технологичное решение, которое позволит как обелить серый рынок, так и упростить ведение бизнеса, предоставление отчетности налоговикам. Бизнес получает готовые инструменты анализа покупательской способности, структуры товарооборота. Дополнительно защищается и потребитель, который сможет проверить легальность купленного товара.
Развитие электронной торговли B2B сдерживает невозможность осуществлять расчеты между юридическими лицами без обращения к системе банковских счетов. Планируется ли продвигать альтернативные системы расчетов в электронной форме?
Виктор Евтухов: Этот вопрос уже в проработке с Ассоциацией компаний интернет-торговли. Очевидна острая потребность рынка в использовании B2B-чеков в розничной торговле для оптимизации внутренних процессов и сокращения трансакционных издержек.