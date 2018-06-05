Флот Украины пожаловался на отсутствие денег

Кораблестроительной отрасли Украины находится в состоянии коллапса. К такому выводу пришел командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко на основании фактического закрытия начатой еще при президентстве Януковича программы постройки новых корветов для ВМСУ. Об этом он рассказал украинским журналистам.

"Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование", - об этом он заявил в эфире украинского сетевого телеканала "Другое" ("Инше").

По словам Воронченко, он жаловался на отсутствие средств руководству страны и армии - президенту, начальнику генштаба и министру обороны, - но денег у корабелов (программу реализует Черноморский судостроительный завод в Николаеве, прим. "РГ") от этого больше не стало. Речь, по его словам, идет только о предоставлении примерно 52 миллионов долларов во втором полугодии.

"Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, приблизительно 9 тысяч рабочих, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование", - сказал Воронченко.

Напомним, идея дать украинскому флоту 12 корветов с водоизмещением 2650 тонн и длиной до 112 метров, пришла президенту Януковичу. В 2011 году был заложен первый корабль перспективного проекта, и на сегодняшний день он готов чуть более чем на 40 процентов. В 2014 году, после государственного переворота, финансирование программы было прекращено, но вскоре проект возобновили, сократив государственный заказ до четырех корветов, с запланированным сроком сдачи первого в 2022 году.