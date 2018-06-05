Фото: 73-летний Де Вито пришел в бар с "искусственной школьницей"

Достоянием периодики стала воистину очаровательная история, в которой оказались замешаны актер-режиссер Дэнни Де Вито и юная американская выпускница. Причем это не просто пьеса, а пьеса о двух юмористических актах.

Сообщается: в прошлом месяце семнадцатилетняя школьница из штата Пенсильвания Эллисон Клосс породила сетевой "вирус", не найдя себе достойной пары на выпускной вечер и явившись туда с ростовым картонным Де Вито - фигуру любимого актера она приобрела (за сто долларов) через интернет.

Публикация от RobMcElhenney (@robmcelhenney) 4 Июн 2018 в 4:25 PDT

"Свидание" школьницы и комика было богато задокументировано фотографически - прогулки, танцы, валяние дурака на камеру и все такое.

ICYMI: Allison Closs attended The Carlisle High School prom with a cardboard Danny DeVito at the Letort View Community Center, U.S. Army War College, Carlisle, Pa, Friday evening. @DannyDeVito pic.twitter.com/BnZkew82aL — Jason Malmont (@Jmalmont) May 14, 2018

Публикация от Allison Closs (@alicloss1) 12 Май 2018 в 8:31 PDT

Девушку искупали в "лайках", похвалили за изобретательность, все это стремительно разлетелось и в какой-то момент долетело до самого Дэнни. Который оказал неунывающей барышне ответную любезность: заказал, в свою очередь, ростовую "искусственную" Клосс и "повел" картонную подружку в паб. К ликованию очевидцев, разумеется.

И также с доказательством - снимок Дэнни с "Эллисон" тут же появился в соцсетях. Вызвав волну умилений на бис.

Girl takes cardboard cutout of Danny DeVito to prom, so Danny DeVito takes cardboard cutout of the girl to Paddy’s Pub 😂 https://t.co/LXiVmvdbt9 pic.twitter.com/OIlOjy3fjN — Janet Strath (@JanetStrath) June 5, 2018

Ранее мы писали, что Де Вито стал Великим офицером.