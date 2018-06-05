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Фото: 73-летний Де Вито пришел в бар с "искусственной школьницей"

Новость 05.06.2018, 17:25 | Текст: Олег Усков
Фото: Rich Fury/Invision/AP
Фото: Rich Fury/Invision/AP

Достоянием периодики стала воистину очаровательная история, в которой оказались замешаны актер-режиссер Дэнни Де Вито и юная американская выпускница. Причем это не просто пьеса, а пьеса о двух юмористических актах.

Сообщается: в прошлом месяце семнадцатилетняя школьница из штата Пенсильвания Эллисон Клосс породила сетевой "вирус", не найдя себе достойной пары на выпускной вечер и явившись туда с ростовым картонным Де Вито - фигуру любимого актера она приобрела (за сто долларов) через интернет.

"Свидание" школьницы и комика было богато задокументировано фотографически - прогулки, танцы, валяние дурака на камеру и все такое.

Девушку искупали в "лайках", похвалили за изобретательность, все это стремительно разлетелось и в какой-то момент долетело до самого Дэнни. Который оказал неунывающей барышне ответную любезность: заказал, в свою очередь, ростовую "искусственную" Клосс и "повел" картонную подружку в паб. К ликованию очевидцев, разумеется.

И также с доказательством - снимок Дэнни с "Эллисон" тут же появился в соцсетях. Вызвав волну умилений на бис.

Ранее мы писали, что Де Вито стал Великим офицером

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