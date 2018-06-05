"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов

"Газпром" прокомментировал сообщение "Нафтогаза Украины" о том, что суд в Голландии удовлетворил ходатайство украинской компании по поводу ареста долей "Газпрома" в его дочерних компаниях в Нидерландах.

Как сообщает пресс-служба российского газового холдинга, компании стало известно, что "Нафтогаз" в Голландии осуществляет действия, направленные на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража, принятого 28 февраля текущего года в рамках разбирательства по поводу транзитного контракта.

Но в настоящий момент в "Газпром" не поступали никакие официальные документы в рамках данной процедуры. Более подробный комментарий компания сможет дать, если такие документы поступят и после того, как они будут тщательно изучены.

В "Газпроме" заявляют, что в любом случае компания намерена защищать свои права, как это позволяет законодательство.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж поставил точку в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контракту на транзит газа через Украину. Но Газпром" подал заявление в апелляционный суд округа Свеа о полной отмене этого решения.

29 мая "Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" осуществляет действия, направленные на принудительное исполнению решения Стокгольмского арбитража в Швейцарии. Но и по этому поводу официальные уведомления в "Газпром" не приходили, сообщает пресс-служба.