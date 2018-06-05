Осенью в России могут начать штрафовать за обход блокировок в интернете.

Законопроект о санкциях за нарушение действующего запрета на использование анонимайзеров в третьем чтении 5 июня рассмотрит Госдума. Он вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования.

Как следует из документа, за непредоставление в Роскомнадзор данных о владельцах средств обхода блокировок граждан будут штрафовать на сумму от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Для компаний наказание предусмотрено более серьезное - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Штраф за выдачу поисковыми системами ссылок на запрещенные сайты может достигать 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 700 тысяч рублей для компаний.

Законопроект о запрете обхода блокировок в интернете был принят в 2017 году. По нему владельцы анонимайзеров не имеют права предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им сетей и ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ сервисам.