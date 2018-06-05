В этом году исполняется 220 лет, как Великим магистром Мальтийского ордена был избран российский император Павел I. У многих Мальта ассоциируется именно с Мальтийским орденом, хотя рыцари этого объединения давно покинули пределы островного государства. В свое время их и приютил у себя российский император Павел I. Об истории наших отношений мы говорим с достопочтенным доктором Фарруджей, председателем парламента Республики Мальта.

Ваше Высокопревосходительство, уход рыцарей с острова, как известно, был связан с нашествием Наполеона и тесно связал историю Мальты с Россией.

Анджело Фарруджа: Рыцарский орден госпитальеров Святого Иоанна, или Мальтийский орден, правил Мальтой с 1530 по 1798 год. Как вы правильно заметили, когда Великий магистр Фердинанд фон Гомпеш капитулировал перед Наполеоном и рыцари покинули Мальту, российский император Павел I дал им прибежище в Санкт-Петербурге. В знак благодарности рыцари сместили фон Гомпеша и выбрали Павла I новым Великим магистром ордена. Его дело продолжил затем граф Николай Салтыков.

Таким образом, история Мальты стала частью и русской истории. Хотелось бы коснуться состояния российско-мальтийских отношений. Что вы думаете по этому поводу?

Анджело Фарруджа: Российско-мальтийские отношения были установлены 26 июля 1967 года, то есть более 50 лет назад. Они постоянно укреплялись за счет возросшего уровня торговли и заключенных двусторонних соглашений. Наши отношения получили дальнейшее развитие благодаря визитам на высшем уровне, включая участие премьер-министра Мальты в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2016 года и последовавший за этим его официальный визит в Москву в ноябре того же года.

Вы лично участвовали в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге. Какие у вас остались впечатления?

Анджело Фарруджа: Да, я действительно участвовал в 137-й Ассамблее МПС, которая проходила в Санкт-Петербурге в период с 14 по 18 октября 2017 года. Прежде всего, я был потрясен гостеприимством по отношению к участникам мероприятия со стороны Совета Федерации и Государственной Думы. Организация конференции просто не имеет аналогов в мире.

Вам понравился город на Неве?

Анджело Фарруджа: Мне очень понравился Санкт-Петербург. Я надеюсь побывать и в вашей столице - Москве.

Российское сообщество Мальты насчитывает около 5 тысяч человек . Это почти 1% населения острова

Как вы можете оценить перспективы развития российско-мальтийских межпарламентских связей?

Анджело Фарруджа: Эти связи всегда были хорошими, в том числе и на таких международных площадках, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Межпарламентский Союз и Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В настоящее время Россия, как нам известно, проявила интерес к получению статуса ассоциированного члена Парламентской ассамблеи Средиземноморья. Это хороший знак. Излишне говорить, что я приложу все усилия к тому, чтобы российско-мальтийские межпарламентские связи укреплялись и далее.

Каков торговый оборот между нашими государствами?

Анджело Фарруджа: Объем двусторонней торговли, основная доля которой приходится на импорт российского минерального топлива, достиг своего максимума в 2013 году, составив 332,3 млн евро, но затем упал до уровня в 178,5 млн евро в 2016 году. В основном это произошло по причине снижения доли импорта Мальтой. Однако, следует отметить, что на Мальте действует в настоящее время более 500 совместных компаний.

Видите ли вы дополнительные резервы для развития двусторонних отношений между нашими странами?

Анджело Фарруджа: Я не могу говорить за кого-либо. Свою позицию я уже обозначил в нашей беседе. Тем не менее, хотел бы отметить, что российское сообщество Мальты сегодня насчитывает порядка 5000 человек, что составляет около 1% мальтийского населения. Это число не включает тысяч российских туристов, ежегодно прибывающих на остров. В той связи я бы хотел подчеркнуть важность контактов между людьми, которые развиваются благодаря трансграничным программам сотрудничества ЕС.

На Мальте установлен памятник, который знаменует конец "холодной войны". Он был установлен в честь исторической встречи Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева в 1989 году. Советского Союза больше нет, а "холодная война" приобретает новые формы. По вашему мнению, по прошествии 30 лет что-то изменилось в международных отношениях?

Анджело Фарруджа: Как говорится, история повторяется. Таким образом, неудивительно, что "холодная война" принимает новые формы. На международной арене появились новые феномены, такие как терроризм, миграция, популизм, экстремизм, глобализация, цветные революции и арабская весна. Необходимо учитывать также важную роль, которую сегодня играют соцсети во всех сферах жизнедеятельности человека.

По моим данным, за последние годы года многие мальтийские мужчины взяли в жены российских девушек, а мальтийки вышли замуж за российских женихов. Правда ли, что большинство браков на Мальте заключается именно с россиянками и россиянами?

Анджело Фарруджа: Да, то, что вы сказали, фактически верно.

Будучи в гостях у своих мальтийских коллег, я с удивлением узнал, что их дети начинают учиться в 3 года, а не в 7 лет, как во многих странах мира. Чем вы можете объяснить такой подход к учебному процессу?

У России и Мальты хорошие связи и на таких международных площадках, как Межпарламентский Союз

Анджело Фарруджа: Все очень просто. Мальтийские дети посещают детский сад с 3 до 5 лет. Доказано, что мы впитываем гигантский массив информации в первые годы жизни, тогда же закладывается основа, учитывая, что наши умы фактически представляют собой чистую доску, известную как "табула раса". После детского сада мальтийские дети приступают к обязательному образованию в начальной школе. Оно длится до 11 лет. После завершения начальной школы дети поступают в среднюю общеобразовательную школу. Это обучение обязательно для всех в возрасте от 11 до 16 лет. Первые два года обучения (1-й и 2-й класс) в средней школе они учатся по единой программе, в последующие же три года (с 3-го по 5-й класс) имеют возможность выбирать предметы.

У людей вашего ранга вся жизнь расписана буквально по минутам. Хотелось бы узнать, как вы предпочитаете проводить свободное время?

Анджело Фарруджа: Мне всегда нравилось разыскивать и изучать истории о мальтийской диаспоре. Это то, что я ценю и люблю делать во время досуга.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"