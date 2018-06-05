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Рубрика: Происшествия

Кроме следователя никто не разберется

Главу крупной российской компании обвинили в мошенничестве и налоговых махинациях
Текст: Борис Смирнов
Российская газета - Федеральный выпуск №7584 (121)
Генеральному директору АО "Трест Коксохиммонтаж" Сергею Фуфаеву предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Напомним, ранее у правоохранительных органов возникли подозрения, что "Трест КХМ" под руководством Фуфаева системно занимался различными финансовыми махинациями. В частности, незаконными путями выводил сотни миллионов рублей.

Спустя несколько дней после публикации об этом в "Российской газете" (см. статью "Налоговые прятки заканчиваются в суде" от 14 мая 2018 года) следователи предъявили обвинение уже персонально главе корпорации. Однако добытые ранее документы могут быть лишь верхушкой айсберга.

Оказалось, что сейчас российскими правоохранительными органами расследуется сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют либо сам одиозный бизнесмен, либо его непосредственные подчиненные. И все эти дела касаются незаконных операций с активами, колоссальных финансовых махинаций с ценными бумагами и преднамеренных банкротств. По самым скромным оценкам, речь идет о сумме более чем в полмиллиарда рублей.

Напомним суть дела. Недавняя налоговая проверка обнаружила, что АО "Трест Коксохиммонтаж", солидная компания почти с вековой историей и со штатом в 11 тысяч работников, недоплачивает налог на прибыль и НДС, а также, вероятно, выводит деньги через фирмы-однодневки. Только по одному эпизоду следователи СК РФ насчитали ущерб государству более чем в 281 миллион рублей. Обнаружилось, что компания несколько лет подряд заключала многомиллионные контракты на поставку материалов и оборудования с фирмой, которая заказанную продукцию не производила и не покупала. Кроме того, подписи гендиректора "Астродизайна" на договорах оказались поддельными.

Следователи СК РФ проанализировали документы нескольких прошлых лет и в феврале этого года возбудили первое уголовное дело по выявленным эпизодам. А в конце мая предъявили обвинение уже персонально Сергею Фуфаеву - за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Цифры, которые фигурируют в материалах дела, просто астрономические. Причем даже по меркам такой крупной компании, как "Трест Коксохиммонтаж". Однако на этом деле вопросы у правоохранителей к Фуфаеву, как выясняется не исчерпаны.

Правоохранительными органами расследуется сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют либо сам одиозный бизнесмен, либо его непосредственные подчиненные

Так, стало известно, что Главное следственное управление СК РФ по Москве вменяет руководителю компании вместе с соучастниками еще одно преступление - хищение у ЗАО "Липецк Коксохиммонтаж" акций ЗАО "Коксохиммонтаж" стоимостью около 22 миллионов рублей.

Следователи квалифицируют это как мошенничество в особо крупном размере.

А по другому уголовному делу, тоже расследуемому СК РФ, проходит не сам Фуфаев, но его ключевые подчиненные: заместитель гендиректора АО "Трест КХМ" Георгий Лофицкий, главный бухгалтер компании Ирина Галактионова и заместитель финансового директора Александр Воробьев. Первые два обвиняются по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...", а Воробьев идет сразу по двум статьям - растрата и преднамеренное банкротство.

Следствие установило, что Лофицкий, Воробьев, Галактионова и еще ряд "неустановленных лиц" похитили у ООО "Русская АПК" более 407 тысяч акций ОАО "Русская АПК".

Эти акции - не просто бумажки. Они обеспечены 177 реальными и ликвидными объектами недвижимости в Липецкой области.

Следствие считает, что обвиняемые хотели незаконно передать эти ценные бумаги в собственность подконтрольной им компании, а "Русскую АПК" попросту обанкротить.

Есть в этом списке возможных махинаций и элемент "загадочности". Например, весьма любопытное дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы - иск "Треста" к некому ООО "Дюкарт" на сумму 182 миллиона рублей по вексельному долгу. У суда возникли сомнения в наличии реального спора между сторонами. Как выяснилось на первом же заседании, представитель ответчика... оказался во всем согласен с истцом. То есть непонятно, для чего вообще затевалось дело.

Но налоговики выяснили, что АО "Трест "КХМ" имело долю в ООО "Дюкарт", то есть компании документально связаны между собой и, вероятно, сейчас специально разыгрывают "судебный спор". Чтобы разобраться в ситуации, суд даже привлек в качестве третьего лица Федеральную службу по финансовому мониторингу и изъял оригиналы векселей.

Иными словами, даже беглый анализ материалов из открытых источников заставляет правоохранительные органы и СМИ более внимательно посмотреть на деятельность Сергея Фуфаева во всех ее взаимосвязях. К сожалению, подобный "бизнес" наносит ущерб не только государству, теряющему поступления в казну, но и акционерам.

В общем, сейчас у правоохранительных органов есть исчерпывающие материалы для объективного и беспристрастного расследования. Легко предположить, что с учетом всех вскрывшихся эпизодов суды дадут всеобъемлющую оценку действиям господина Фуфаева и его подчиненных.

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